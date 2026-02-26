Internada, Márcia Sensitiva revela diagnóstico de doença autoimune: “Dor que não dava para aguentar”

Márcia Sensitiva é astróloga e influenciadora. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva, 73 anos, revelou na última quarta-feira (25) que está internada desde sábado (22) após dar entrada na emergência de um hospital com fortes dores pelo corpo.

A informação foi compartilhada pela astróloga em um vídeo publicado no Instagram (confira vídeo abaixo), onde ela explicou o que aconteceu e atualizou seu estado de saúde.

Internação após dores intensas

Segundo Márcia, as dores começaram de forma intensa e a levaram a procurar atendimento médico imediato.

No vídeo publicado nas redes sociais da influenciadora, ela contextualiza a situação, afirmando que desde sábado "tive uma dor no corpo que não dava pra aguentar" e foi direto para o pronto-socorro.

Durante a avaliação, os médicos identificaram que a astróloga tem uma doença autoimune. Entretanto, ela não detalhou qual é a condição diagnosticada.

Após a descoberta da doença, Márcia afirmou que os sintomas começaram a regredir e "as dores foram passando". "Hoje, graças a Deus, estou bem melhor", completou.

Apesar do susto, a astróloga tranquilizou os seguidores e afirmou que deve receber alta em breve.