Gisele Bündchen conta como mantém o corpo em forma após a terceira gestação  

Gisele Bündchen tem três filhos: River, Benjamin e Vivian. @gisele Instagram / Reprodução

A übermodel Gisele Bündchen compartilhou, via redes sociais, a rotina de exercícios que adotou após o nascimento de seu terceiro filho, River, de um ano. O menino é filho da modelo com o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

No vídeo, a gaúcha mostra cinco movimentos que começou a praticar cerca de dois meses após o parto. Os exercícios focam em trazer de volta a força do abdômen de maneira gradual e consciente.

Na legenda do post, Gisele escreveu que os exercícios foram "uma verdadeira virada de chave" em sua vida e que, "mesmo agora, aos 45 anos", ela se sentia forte novamente.

— Eu gostaria de ter conhecido eles (os exercícios) antes, porque eu não fiz eles nas minhas outras gestações — contou a modelo.

Gisele, porém, ressaltou que essa é sua experiência pessoal com as técnicas. Para cada mulher, as necessidades podem mudar.

"Não sou médica nem fisioterapeuta. Estou só compartilhando a minha experiência no pós-parto e o que funcionou pro meu corpo. Cada mulher é diferente, então escute seu corpo e converse com seu profissional de saúde antes de tentar qualquer coisa nova.", alertou.

"Virada de chave"

A gaúcha explicou que começou a realizar os exercícios após o parto e que eles não envolvem os "abdominais tradicionais".

"Depois do meu último bebê, comecei esses cinco movimentos lentos e bem intencionais por volta de oito semanas após o parto. Nada de abdominais tradicionais, só um trabalho suave e consciente que me ajudou a fortalecer meu abdômen. Pra mim, foi uma verdadeira virada de chave. Mesmo agora, aos 45, me sinto super forte."

Quais são os exercícios?

Os cinco movimentos indicados por Gisele podem ser feitos em casa de maneira simples. É necessário que a pessoa se apoie sobre seus joelhos e mãos e que os ombros e pulsos estejam alinhados, assim como os quadris e joelhos.

Nessa mesma posição, deve-se trabalhar na força do abdômen ao levantar os joelhos, controlar o balanço dos quadris e movimentar os pés. A respiração deve permanecer num ritmo constante e regulado durante os exercícios.

Além de fortalecer o abdômen, os movimentos também auxiliam nas costas, segundo Gisele:

"Fortalecendo a musculatura mais profunda do abdômen também consegui proteger minhas costas.", destacou.

Além de River, Gisele Bündchen também é mãe de Benjamin, 16 anos, e Vivian Lake, 13, frutos de seu antigo casamento com Tom Brady.