Fernanda Lima explica por que ela e Rodrigo Hilbert já divergiram sobre o futuro dos filhos

Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e seus três filhos. @fernandalima / Instagram / Reprodução

A apresentadora Fernanda Lima contou, no podcast terapiRa, que tem pensado no futuro dos filhos e revelou um impasse em casa sobre o momento de eles ganharem independência.

Ela já incentiva os gêmeos João e Francisco, 17 anos, a se prepararem para sair de casa e trilhar o próprio caminho. Por outro lado, o marido, Rodrigo Hilbert, prefere que os meninos continuem morando com a família mesmo após a maioridade.

No programa publicado no YouTube, a apresentadora refletiu que a nova geração parece menos disposta a investir na construção da própria trajetória e a perseguir objetivos profissionais com a mesma intensidade que as pessoas de sua época. Fernanda, por exemplo, saiu de casa na adolescência para buscar a carreira de modelo.

Fernanda contou que começou a fazer esse "rito de passagem" quando fez uma viagem com os filhos para a Europa. O objetivo, segundo ela, era olhar e falar que "se forem sozinhos para a vida, não vão fazer feio".

Assim, explicou a apresentadora, eles vão saber lavar, secar uma roupa, lavar louça, limpar a casa, fazer comida e "não ficar dependendo de uma namorada, que depois vai virar aquela mulher que fica fazendo as coisas domésticas de casa".

A modelo afirmou que tem aproveitado esse período para "abrir os olhos" dos filhos e incentivá-los a se tornarem realmente independentes, algo que, segundo ela, ainda não enxerga neles.

Fernanda contou que, em uma conversa sobre o futuro, Rodrigo disse que os jovens poderiam continuar morando com os pais pelo resto da vida.

Ela contou que o repreendeu depois, destacando que, apesar do amor e do desejo de tê-los por perto, esse tipo de mensagem não contribui para formar adultos independentes. Hilbert alegou que estava brincando, mas Fernanda ressaltou que o tema é sério e exige cuidado.

Contrariada sobre querer que os meninos se mudassem, ela explicou que não quer que eles saiam, "mas a gente precisa preparar eles para irem".

Ao final, Fernanda relembrou que um dos filhos dizia, ainda criança, que sonhava em morar em um apartamento pequeno, trabalhar como caixa de fast food e ter um carro.