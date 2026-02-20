Gente

Luto
Notícia

Eric Dane, de "Grey's Anatomy", deixa mensagem de despedida: "Lute até o seu último suspiro"

O ator que interpretava Mark Sloan no seriado morreu na quinta-feira, aos 53 anos. Ele lutava contra as complicações decorrentes da doença Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS