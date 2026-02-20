Eric Dane, de "Grey's Anatomy", deixa mensagem de despedida: "Lute até o seu último suspiro"

Entrevista foi concedida sob condição de ser divulgada apenas após a morte de Eric. VALERIE MACON / AFP

O ator Eric Dane, conhecido pelos seus personagens nas séries Grey's Anatomy e Euphoria, morreu na quinta-feira (19), após lutar contra as complicações decorrentes da doença Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Dane deixou suas últimas palavras em uma entrevista divulgada pela Netflix nesta sexta-feira (20).

No episódio de Famous Last Words, o artista se despede da família e deixa lições de vida. A entrevista foi concedida sob condição de ser divulgada apenas após a morte de Eric.

— Lute com todas as suas forças e com dignidade. Quando você enfrentar desafios, de saúde ou de qualquer outra natureza, lute. Nunca desista. Lute até o seu último suspiro. Esta doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá meu espírito — disse.

Dane tornou público o diagnóstico da doença em abril de 2025. Desde então, relatou em entrevistas como a ELA alterou seu cotidiano e o fez perder o controle do braço direito.

O ator era casado com Rebecca Gayheart. Ele afirmou, no vídeo póstumo, que jamais terá se "apaixonado por outra mulher tão profundamente quanto" se apaixonou por Rebecca.

As últimas palavras da Dane foram direcionas às filhas Billie e Georgia. As lições foram simples mas valiosas: viver o agora e se apaixonar.

— Primeiro, vivam o agora. Agora mesmo. No presente. É difícil, mas aprendi a fazer isso. (...) Em segundo lugar, apaixonem-se. Não necessariamente por uma pessoa, embora eu também recomende isso. Mas apaixonem-se por algo. Encontrem sua paixão, sua alegria.

Morte precoce também na série

Dane entrou na série como convidado na segunda temporada. IMdB / Divulgação

O ator, que deu vida ao carismático Mark Sloan em Grey's Anatomy, morreu exatamente 20 anos depois da exibição do primeiro episódio da série — que foi ao ar no dia 19 de fevereiro de 2006.

Dane entrou na série como convidado na segunda temporada e depois tornou-se fixo na temporada seguinte. O personagem permaneceu na série até a nona temporada.

Na produção de Shonda Rhimes, o personagem de Eric também partiu antes do esperado. Mark Sloan morre, juntamente com Lexie Grey, após um acidente de avião no final da oitava temporada.

Colegas de elenco lamentam perda

Patrick Dempsey, intérprete de Derek Shepherd, lamentou a morte de Eric durante entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show. Os dois personagens eram melhores amigos na série.

— Ele era o cara mais engraçado, era uma alegria trabalhar com ele e eu quero me lembrar dele nesse espírito, porque sempre que ele estava no set, ele trazia muita diversão. Ele tinha um ótimo senso de humor — disse.

Kim Raver, que viveu Teddy Altman na série médica, também afirmou que sentirá falta do ex-colega de elenco:

"Eric era uma luz. Você podia ver esse brilho nele sem esforço, tanto no set de Grey's Anatomy quanto quando estava com Rebecca e as meninas. Durante as filmagens, seus olhos brilhavam e, com um olhar travesso, ele entregava, com timing cômico perfeito, uma fala que te deixaria sem palavras! Sentiremos sua falta”, escreveu Kim

Esclerose Lateral Amiotrófica

Dane lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Diferentemente da esclerose múltipla, a ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva, em que os neurônios motores superiores e inferiores (no cérebro e na medula espinhal), principais responsáveis pelo comando dos movimentos, se degeneram de forma precoce.

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Entre os sintomas, estão fraqueza muscular, perda da força, sensação de tremor (fasciculações) nos músculos e alterações na deglutição e na fala.