Gisele Bündchen comemora um ano do filho caçula e compartilha fotos; veja

Gisele Bündchen ao lado do filho caçula, River. Reprodução / @gisele

A übermodel Gisele Bündchen celebrou um ano de seu filho, River, e compartilhou novas fotos do caçula na rotina da família, imerso em atividades e também ao lado de seu pai, Joaquim Valente, com quem Gisele mantém um relacionamento desde 2023.

"Não acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto", escreveu a modelo no Instagram, onde compartilhou os registros.

Leia Mais Família de Gisele Bündchen estaria preocupada com casamento com Joaquim Valente, diz site

Momentos em família

Gisele continua preservando a identidade de River e não mostrou o rosto do bebê nas novas fotos, que retratam momentos de carinho e lazer. A modelo também é mãe de Vivian, 13 anos, e Benjamin, 16, de sua união anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Confira as fotos