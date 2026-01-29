"A gente terminou numa boa", Diogo Nogueira esclarece polêmica envolvendo fim do relacionamento com Paolla Oliveira

O ex-casal anunciou, em dezembro do ano passado, o término do relacionamento. @paollaoliveirareal Instagram / Reprodução

Diogo Nogueira, de 44 anos, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (28) para esclarecer pontos sobre o fim do relacionamento com Paolla Oliveira, 43. No registro, o cantor afirmou que o término aconteceu de forma tranquila e respeitosa, após quase cinco anos de um namoro que classificou como "lindo".

— Andei refletindo bastante esses dias. Fico impressionado como as pessoas têm o costume de acreditar em sites de fofoca e programas de fofoca. Tenho visto muitas coisas falando ainda sobre a minha separação com a Paolla. A gente terminou numa boa. Foi lindo, vivi um momento incrível com essa mulher incrível que é a Paolla Oliveira — enfatizou.

O artista também comentou como tem sido a relação com a ex-companheira após o término. Segundo Diogo, o contato entre eles continua frequente:

— A gente troca mensagens, se fala.

O sambista ainda alertou os fãs para que não deem crédito a tudo o que é divulgado sobre sua vida pessoal.

Ele também esclareceu que a expressão "garotinha", usada ao parabenizar Paolla Oliveira pelos 20 anos de carreira, não teve caráter pejorativo, como apontaram alguns internautas. Por fim, o cantor deu a entender que pode recorrer à Justiça diante das interpretações e rumores divulgados.

— Vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa? Por que vocês não vão estudar? É isso mesmo? Vocês vivem essa loucura. Estou pasmo. Me colocam em um lugar que não é meu, não sou eu. Ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também, e a parabenizei. Acredito que vocês precisam se cuidar mentalmente. Acho que as pessoas que falaram sobre isso vão responder pelos seus atos e palavras. Fica a dica — finalizou.

Entenda a polêmica

Paolla comemorou duas décadas de carreira com uma publicação no Instagram. Na mensagem, a atriz refletiu sobre sua trajetória e destacou as transformações vividas ao longo dos anos.

"Quis celebrar esses 20 anos de carreira, mas como separar quem eu sou da experiência de viver da arte, do trabalho e da própria vida? Ser atriz me ensinou a buscar, trocar e encontrar o outro; a errar, insistir e recomeçar; a sustentar o risco e a descoberta como parte do percurso. Fui me transformando a cada personagem que passou pelo meu caminho", escreveu.

Diogo parabenizou Paolla, mas o comentário rapidamente repercutiu nas redes sociais por conta do uso do termo "garotinha".

"Parabéns, garotinha!! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda a sua trajetória… Você é gigante!! Que venham mais 20… 30…", escreveu ele.