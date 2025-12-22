Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Virginia e Zé Felipe: relembre os casais que se separaram em 2025 

Zé Felipe e Virgínia, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira e Ivete Sangalo e Daniel Cady foram alguns dos casais que se separaram em 2025. Reprodução / @virginia / @paollaoliveirareal / @ivetesangalo

Em 2025, muitos casais famosos terminaram seus relacionamentos. O mais recente envolve Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. A maioria encerrou de forma amigável, mas alguns também passaram por situações desagradáveis no pós-término, como o que aconteceu com MC Daniel e Lorena Maria (entenda abaixo).

Entre amores que já estavam juntos há mais de uma década e romances intensos, foram muitos os casais que deram fim às suas relações neste ano.

Para relembrar, Zero Hora separou nove romances que terminaram em 2025. Confira a seguir.

Os casais que se separaram em 2025

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram a separação após quase cinco anos juntos. @paollaoliveirareal Instagram / Reprodução

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram nesta segunda-feira (22) o término do relacionamento, em uma publicação conjunta no Instagram.

Eles estavam juntos desde 2021. Paolla e Diogo conciliavam suas carreiras com o relacionamento e se encontravam entre compromissos. Ela, inclusive, serviu de inspiração para a composição da música Flor de Caña, lançada pelo músico em 2022.

Virginia e Zé Felipe

Virgínia e Zé Felipe são pais de três filhos juntos. @virginia / Instagram / Reprodução

Em maio de 2025, a influenciadora Virgínia e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", escreveu Virgínia.

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o término via Instagram. @danielcady / Instagram / Reprodução

Em novembro, a cantora Ivete Sangalo comunicou sua separação de Daniel Cady, com quem era casada desde 2011. Os dois são pais de Marcelo, 16 anos, e das gêmeas Maria e Helena, sete anos.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", escreveram Ivete e Daniel em postagem conjunta no Instagram.

Iza e Yuri Lima

Iza e Yuri Lima anunciaram separação após polêmica de traição por parte do jogador. @iza Instagram / Reprodução

O relacionamento entre Iza e Yuri Lima também terminou neste ano. Ainda em 2024, eles romperam depois que a cantora publicou um vídeo revelando que havia sido traída e comunicando o fim do relacionamento com o ex-jogador do Mirassol.

Porém, no início de 2025, começaram a surgir boatos de que eles haviam voltado. A assessoria da cantora não desmentiu os rumores na época. Contudo, em outubro, veio o anúncio oficial de que eles não estavam mais juntos.

Mateus Solano e Paula Braun

Mateus Solano e Paula Braun são pais de dois filhos. Reprodução / @mateusolanooficial / @paulabraunoficial

Mateus Solano e Paula Braun estavam juntos desde 2008 e anunciaram o fim do casamento em setembro. Eles são pais de Flora, 14 anos, e Benjamin, 10.

"Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos.", escreveram na época.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme mantiveram uma relação discreta. Instagram@brunamarquezine / Reprodução

Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o namoro em fevereiro. A decisão foi comunicada pela assessoria de ambos, que destacou que a escolha foi tomada "com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro."

Os dois mantiveram uma relação discreta. Assumiram o namoro ainda em 2024, após João Guilherme fazer uma homenagem para Bruna no aniversário dela.

Em dezembro deste ano, já circulavam boatos de que João Guilherme estaria se relacionando com a modelo Luiza Perote, enquanto Bruna Marquezine estaria com o cantor Shawn Mendes.

MC Daniel e Lorena Maria

MC Daniel e Lorena Maria são pais de Rás. @mcdaniell Instagram / Reprodução

O cantor MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria comunicaram o fim do relacionamento cinco meses após o nascimento de Rás, primeiro filho deles.

"Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim", escreveu Lorena no Instagram.

A história, porém, ganhou novos desdobramentos nos últimos dias, já que o músico teve apresentações canceladas em Fernando de Noronha e em São Paulo, em função da repercussão de que ele não estaria cumprindo suas obrigações de pai com Rás.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda e Victor fizeram uma viagem de despedida para Fernando de Noronha antes de se separarem. Reprodução / Instagram @fepaesleme

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estavam juntos desde 2021. Eles são pais de Pilar, um ano. O comunicado da separação foi feito via redes sociais ainda em janeiro de 2025.

Na postagem, Fernanda garantiu que a separação ocorreu de forma amigável. Victor Sampaio também se pronunciou. Para marcar o momento, o casal fez uma viagem de despedida para Fernando de Noronha no início do ano.

Katy Perry e Orlando Bloom

Casal anunciou a separação via comunicado. @orlandobloom / Reprodução/Instagram

Por meio de um comunicado enviado à imprensa americana, a cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom anunciaram o fim do casamento em julho. No pronunciamento, afirmaram que a prioridade era a criação de, Daisy Dove, de quatro anos, fruto do relacionamento deles.

Eles começaram a se relacionar ainda em 2016. Romperam em 2017, mas reataram em 2018 e, no ano seguinte, anunciaram o noivado. Daisy nasceu em 2020.