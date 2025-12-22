Gente

Acabou!
Notícia

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Virginia e Zé Felipe: relembre os casais que se separaram em 2025 

A maioria dos términos ocorreu de forma amigável; no entanto, alguns casos ainda estão repercutindo 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS