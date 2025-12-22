Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Virginia e Zé Felipe: relembre os casais que se separaram em 2025 

Em 2025, muitos casais famosos terminaram seus relacionamentos. O mais recente envolve Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. A maioria encerrou de forma amigável, mas alguns também passaram por situações desagradáveis no pós-término, como o que aconteceu com MC Daniel e Lorena Maria (entenda abaixo).
Entre amores que já estavam juntos há mais de uma década e romances intensos, foram muitos os casais que deram fim às suas relações neste ano.
Para relembrar, Zero Hora separou nove romances que terminaram em 2025. Confira a seguir.
Os casais que se separaram em 2025
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram nesta segunda-feira (22) o término do relacionamento, em uma publicação conjunta no Instagram.
Eles estavam juntos desde 2021. Paolla e Diogo conciliavam suas carreiras com o relacionamento e se encontravam entre compromissos. Ela, inclusive, serviu de inspiração para a composição da música Flor de Caña, lançada pelo músico em 2022.
Virginia e Zé Felipe
Em maio de 2025, a influenciadora Virgínia e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento.
"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", escreveu Virgínia.
Os dois são pais de Maria Alice, quatro anos, Maria Flor, três anos, e José Leonardo, um ano. Em outubro, Virgínia assumiu uma relação com o jogador de futebol Vini Jr., enquanto Zé Felipe está em um relacionamento com a cantora Ana Castela.
Ivete Sangalo e Daniel Cady
Em novembro, a cantora Ivete Sangalo comunicou sua separação de Daniel Cady, com quem era casada desde 2011. Os dois são pais de Marcelo, 16 anos, e das gêmeas Maria e Helena, sete anos.
"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", escreveram Ivete e Daniel em postagem conjunta no Instagram.
Iza e Yuri Lima
O relacionamento entre Iza e Yuri Lima também terminou neste ano. Ainda em 2024, eles romperam depois que a cantora publicou um vídeo revelando que havia sido traída e comunicando o fim do relacionamento com o ex-jogador do Mirassol.
Porém, no início de 2025, começaram a surgir boatos de que eles haviam voltado. A assessoria da cantora não desmentiu os rumores na época. Contudo, em outubro, veio o anúncio oficial de que eles não estavam mais juntos.
Mateus Solano e Paula Braun
Mateus Solano e Paula Braun estavam juntos desde 2008 e anunciaram o fim do casamento em setembro. Eles são pais de Flora, 14 anos, e Benjamin, 10.
"Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos.", escreveram na época.
Bruna Marquezine e João Guilherme
Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o namoro em fevereiro. A decisão foi comunicada pela assessoria de ambos, que destacou que a escolha foi tomada "com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro."
Os dois mantiveram uma relação discreta. Assumiram o namoro ainda em 2024, após João Guilherme fazer uma homenagem para Bruna no aniversário dela.
Em dezembro deste ano, já circulavam boatos de que João Guilherme estaria se relacionando com a modelo Luiza Perote, enquanto Bruna Marquezine estaria com o cantor Shawn Mendes.
MC Daniel e Lorena Maria
O cantor MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria comunicaram o fim do relacionamento cinco meses após o nascimento de Rás, primeiro filho deles.
"Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim", escreveu Lorena no Instagram.
A história, porém, ganhou novos desdobramentos nos últimos dias, já que o músico teve apresentações canceladas em Fernando de Noronha e em São Paulo, em função da repercussão de que ele não estaria cumprindo suas obrigações de pai com Rás.
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estavam juntos desde 2021. Eles são pais de Pilar, um ano. O comunicado da separação foi feito via redes sociais ainda em janeiro de 2025.
Na postagem, Fernanda garantiu que a separação ocorreu de forma amigável. Victor Sampaio também se pronunciou. Para marcar o momento, o casal fez uma viagem de despedida para Fernando de Noronha no início do ano.
Katy Perry e Orlando Bloom
Por meio de um comunicado enviado à imprensa americana, a cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom anunciaram o fim do casamento em julho. No pronunciamento, afirmaram que a prioridade era a criação de, Daisy Dove, de quatro anos, fruto do relacionamento deles.
Eles começaram a se relacionar ainda em 2016. Romperam em 2017, mas reataram em 2018 e, no ano seguinte, anunciaram o noivado. Daisy nasceu em 2020.
Especulações sobre uma crise no relacionamento já circulavam antes mesmo do anúncio da separação. Em dezembro, Katy assumiu um relacionamento com o parlamentar canadense Justin Trudeau.