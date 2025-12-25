Virginia, Ana Castela e mais: veja como foi o Natal dos famosos 

Famosos registram momentos em família durante comemorações de Natal. Instagram / Reprodução

No Brasil, a tradicional ceia de Natal costuma ocorrer na noite do dia 24, reunindo familiares e amigos. Na casa dos famosos, não foi diferente: a celebração aconteceu ao lado de pessoas queridas.

Artistas como Ana Castela, Ivete, Virginia e Ludmilla compartilharam momentos das comemorações nas redes sociais.

Celebração

O cantor Zé Felipe publicou registros ao lado da namorada e dos filhos. "Meu maior presente é estar com vocês. Feliz Natal", escreveu o filho de Leonardo em uma foto com Ana Castela e os três herdeiros — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — frutos de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

A influenciadora Virginia Fonseca apareceu ao lado do amado, o jogador Vini Jr. "Feliz Natal! Que Jesus renasça em nossos corações e esteja sempre presente em nossas vidas. Amém", escreveu a famosa no Instagram.

A cantora Ivete Sangalo, que anunciou a separação há pouco tempo, surpreendeu ao passar o Natal ao lado do ex, Daniel Cady. Nas redes sociais, ela celebrou a data com uma mensagem de fé e carinho: "Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um Feliz Natal! Muito amor e paz para todos nós".

A cantora Ludmilla celebrou o primeiro Natal ao lado da filha, Zuri, e compartilhou registros com a amada, Brunna Gonçalves. "Noite mais que especial. Primeiro Natal da Zuzu. Feliz Natal, pessoal!", escreveu a artista no Instagram.