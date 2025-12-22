Vídeo de ex-astro da Nickelodeon vivendo nas ruas viraliza nas redes sociais

Tylor Chase ficou famoso após atuar na série "Manuel de Sobrevivência Escolar do Ned". @copemzz / Reprodução

Um vídeo do ator Tylor Chase, 36 anos, viralizou nas redes ao mostrar o astro em situação de vulnerabilidade, vivendo nas ruas de Los Angeles, Califórnia. Chase atingiu a fama após seu papel na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, da Nickelodeon, e também por sua participação em Todo Mundo Odeia o Chris.

Atualmente o norte-americano luta contra o vício em drogas e também lida com o transtorno de bipolaridade. No vídeo, publicado originalmente no TikTok, um fã aborda Chase nas ruas e pergunta se ele ainda trabalha na televisão. O ator confirma sua participação nas séries mencionadas e o fã diz: "Eu me lembro de você, você era aquela criança".

Fãs tentaram ajudar

Em setembro deste ano, outras imagens de Tylor Chase circularam nas redes sociais, mostrando-o com roupas sujas, emagrecido e com a barba mal feita. Uma vaquinha virtual foi criada para arrecadar fundos que o ajudassem, mas a mãe de Chase recusou o dinheiro. Ela afirmou que Tylor precisava de ajuda médica, não financeira.

A mãe de Tylor Chase ainda explicou que, apesar das tentativas de apoio, o filho sempre perdia os itens enviados em poucos dias. Segundo ela, o ator não consegue administrar o dinheiro nem os seus medicamentos sozinho.

Após a repercussão do primeiro vídeo, outras imagens de Tylor Chase começaram a circular nas redes. Outro vídeo no TikTok mostra o ator sendo reconhecido por um homem, que lhe entrega uma quantia em dinheiro. O ator tenta trocar o valor por seu próprio relógio.

Internautas lamentaram a situação do ator. "Meu coração está em pedaços. Por que a Nickelodeon ainda deixa isso acontecer?" escreveu um usuário. "Espero que ele receba ajuda", comentou outro seguidor.