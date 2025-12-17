Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão juntos? Veja o que se sabe sobre o suposto relacionamento

Ler resumo

Shawn Mendes e Bruna Marquezine se conheceram em 2017. Reprodução / @shawnmendes / @brunamarquezine

Tem casal novo no mundo do pop? A atriz brasileira Bruna Marquezine, 30 anos, e o cantor canadense Shawn Mendes, 27, têm protagonizado uma série de encontros no Brasil, o que reacendeu rumores sobre um possível relacionamento.

O encontro mais recente ocorreu na tarde de terça-feira (16), quando os dois desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eles estavam acompanhados de Chihiro, o cachorro que a atriz adotou com o seu ex-namorado João Guilherme.

A proximidade entre os artistas tem alimentos boatos nas redes sociais, onde fãs especulam que eles estejam vivendo um romance. No entanto, a relação entre os dois não é tão recente assim: há rumores de um possível envolvimento desde 2017. A seguir, veja o que se sabe — e o que é verdade — sobre a dupla.

Bruna e Shawn estão juntos?

Tudo começou em setembro de 2017, quando Shawn Mendes começou a seguir Bruna Marquezine nas redes sociais após se apresentar no Rock In Rio. Dias depois, um vídeo publicado por um fã mostrou um suposto encontro dos dois no show de Justin Timberlake, no mesmo evento.

No mês seguinte, o cantor curtiu uma foto de Bruna, ato que se repetiu em 2019 e alimentou novas expectativas nos fãs da dupla. Oficialmente, não se sabe se houve ou não algum envolvimento à época.

Em 2025, no entanto, os rumores estão mais fortes. Bruna e Shawn se encontraram depois do show do cantor no Lollapalooza Brasil. O encontro teria acontecido em uma festa organizada pelo filho de Faustão, João Silva, para um seleto grupo de amigos. Sasha Meneghel, melhor amiga da atriz, e João Lucas também estiveram no evento.

Desde então, a passagem do canadense pelo Brasil tem chamado atenção — o cantor passou uns dias em Salvador (BA), onde foi hóspede de Ivete Sangalo, e também acompanhou compromissos da COP30, em Belém, no Pará. Depois, seguiu para São Paulo.

Na capital paulista, a primeira aparição ao lado de Bruna foi no show de Dua Lipa: nesse evento, teve até conversa ao pé do ouvido. As imagens repercutiram nas redes sociais.

Desde então, internautas estão atentos à frequência de viagens do músico ao Brasil, além do tempo de estadia por aqui.

Ainda em novembro, o músico apareceu na cobertura de um prédio ao lado de uma mulher morena, e fãs apostaram que era Bruna. A atriz, no entanto, nunca confirmou.

No mesmo mês, eles foram vistos em um cinema, supostamente assistindo Wicked: Parte 2, e teriam circulado pelos corredores do hotel Rosewood, segundo relatos do que foi divulgado no perfil daily do músico.

Shawn deixou o Brasil no dia 2 de dezembro, mas voltou no último sábado (13). Na última segunda-feira (15), ele foi flagrado ao lado de Bruna novamente, desta vez, em uma praia no Rio de Janeiro. Horas depois, eles foram vistos deixando um restaurante na zona sul da capital fluminense.

Internautas especulam que o cantor canadense voltou ao Brasil para passar o fim de ano ao lado de Bruna Marquezine em Fernando de Noronha.

Reação dos internautas

Com a sequência de flagras, a internet entrou em polvorosa e fãs comemoraram a suposta união os artistas.

Sobre o episódio na praia do Rio de Janeiro, nesta semana, uma internauta escreveu que Shawn aparentava estar "muito feliz":

Os fãs também relembraram que João Guilherme, ex-namorado de Bruna Marquezine, já havia afirmado ser um dos maiores fãs de Shawn Mendes no passado e ironizaram a situação.

Repercussão na imprensa internacional

A imprensa internacional já começou a tratar Bruna Marquezine como namorada de Shawn Mendes. O site IMDb escreveu que os dois artistas aparentam ser "ótimos juntos".

Até o momento, nenhum dos artistas se pronunciou oficialmente sobre a relação.

