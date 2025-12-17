Gente

Novo casal?
Notícia

Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão juntos? Veja o que se sabe sobre o suposto relacionamento

Fãs especulam uma proximidade entre os artistas, em uma relação que existe desde 2017, mas que ganhou novos capítulos em 2025. Os dois, porém, ainda não se manifestaram sobre os rumores

Zero Hora

