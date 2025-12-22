Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento: "Gratidão pela história que construímos"

Paolla e Diogo estavam juntos desde 2021. @paollaoliveirareal Instagram / Reprodução

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira usaram as redes sociais nesta segunda-feira (22) para anunciar o fim do relacionamento.

Em uma publicação conjunta, eles explicaram que vão seguir "caminhos separados", mas que ainda guardam "profundo carinho um pelo outro".

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", escreveram.

"Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", finalizaram.

Nos comentários do post, internautas lamentaram o término. "No começo achei que era declaração de amor, depois assustei e agora estou sem reação", disse uma seguidora.

Início do relacionamento

Paolla e Diogo estavam juntos desde meados de 2021. Foi o cantor Mumuzinho que uniu o casal, após ligar para Diogo e dizer que queria apresentar a atriz.

— A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. Cruzei umas duas, três vezes por aqui, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi uma ligação do Mumuzinho e a Mari, que é empresária dela, que tinha que apresentar uma pessoa. E quando ele falou quem era, disse: "não é possível, será que é verdade isso?". A gente foi se falando até se encontrar. A coisa foi evoluindo. Fiz uma massa com camarão, tomamos vinho — lembrou Diogo Nogueira em agosto de 2021, no programa Encontro.

Na época, Paolla Oliveira foi flagrada no show do sambista e os dois até trocaram beijos no camarim. Pouco tempo depois, eles assumiram o namoro via Instagram, oficialmente no dia 30 de julho de 2021.

Paolla Oliveira acompanhava o cantor em diversos compromissos. Ela apareceu em várias apresentações do artista. O namoro inspirou o sambista a compor Flor de Canã para Paolla, quando eles estavam há três meses juntos. Além disso, adotaram dois cachorros, Marley e Bruttus Batuque.

Repercussão nas redes sociais

Com o anúncio do término do casal, internautas lamentaram nas redes sociais e reagiram com tristeza ao comunicado de Paolla e Diogo.

"Meu Deus apaga apaga senhor, 2025 veio pra acabar com vários casais bacanas, graças a Deus está acabando", comentou uma internauta no post conjunto do casal. "Comecei lendo com alegria. Terminei lendo com tristeza", escreveu outro usuário.

