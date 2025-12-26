Gente

Melhora
Notícia

Pai de Isabel Veloso informa que a influenciadora saiu do coma: "Nossa princesa está acordada"

Isabel está internada desde o dia 26 de novembro. No dia 4 de dezembro, seu quadro piorou e ela foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS