Pai de Isabel Veloso informa que a influenciadora saiu do coma: "Nossa princesa está acordada"

Jovem enfrenta um câncer desde os 15 anos. @isabelvelosoo / Instagram / Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, acordou nesta quinta-feira (25), após dias em coma. A informação foi confirmada pelo pai e pelo marido da jovem em seus perfis nas redes sociais.

Joelson Veloso, pai da influenciadora, usou os stories do Instagram informar o estado de saúde de Isabel. Na publicação, ele também agradeceu pelas orações feitas pela melhora da filha.

"Nossa princesa está acordada! Bem cuidada, forte, e gigante na fé e na luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações. Deus está conosco!", escreveu.

Também nos stories, Lucas Borbas, marido de Isabel contou ter recebido informações pelo sogro.

— Ela tá bem consciente, bastante emotiva, chora, eu entendo ela. Amanhã a Isabel vai passar por um procedimento para tirar um tubo porque incomoda demais. E para colocar na garganta — contou.

Internação

Isabel está internada desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.

Na madrugada do dia 4 de dezembro, no entanto, após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, a paciente voltou a apresentar complicações.

Quem é Isabel Veloso?