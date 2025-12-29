Pai de Isabel Veloso diz que influenciadora apresenta "pequenos sinais de melhora"

Ler resumo

Joelson Veloso, pai da influenciadora, publicou em seu Instagram um post dizendo que neste Natal o maior pedido é pela vida da Isabel. @jelson_veloso / Instagram / Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, tem apresentado "pequenos sinais de melhora", segundo o pai dela, Joelson Veloso, informou na tarde de domingo (28). Na última atualização sobre o estado de saúde da jovem, ele garantiu que ela "permanece estável", mas se mostrou confiante na recuperação da filha.

Nos stories do Instagram, ele acrescentou: "Sigo aqui, firme, acreditando no teu milagre, celebrando cada avanço e amando você com todo o meu ser. Você é a razão da minha esperança".

A influenciadora apresentou melhora após passar por uma traqueostomia na última sexta-feira (26), em Curitiba.

O procedimento ocorreu sem complicações, segundo informou o marido dela, Lucas Borbas, que explicou que a cirurgia foi necessária para substituir o tubo respiratório e garantir mais conforto.

Ainda no domingo, ele informou que, apesar da pressão alta, ela não apresenta mais sangramentos no pulmão ou no intestino, mas segue sedada e em recuperação.

Internação

Isabel está internada desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.

Na madrugada do dia 4 de dezembro, no entanto, após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, ela voltou a apresentar complicações, de acordo com atualizações divulgadas por Lucas Borbas nas redes sociais.

Filho de Isabel completa um ano nesta segunda-feira

Arthur, filho de Isabel e de Lucas, completa um ano nesta segunda-feira (29). A data foi celebrada por familiares da influenciadora nas redes sociais.

"Vovô deseja que seu dia seja cheio de amor, saúde e sorrisos. Que Deus o abençoe grandemente e que você cresça cercado de carinho, proteção e fé. Mesmo em meio às lutas, o amor entre mãe e filho seja força e esperança. Que o coração da Isabel sinta esse amor puro e que o pequeno Arthur continue sendo luz e alegria para todos. 💛✨ Feliz Aniversário amiguinho", escreveu Joelson Veloso.

Nos stories, Lucas Borbas compartilhou uma imagem que parecia ser um cenário de festa, em celebração ao aniversário do filho. O post, no entanto, foi alvo de críticas. Em função disso, o marido da influenciadora publicou um pronunciamento nesta manhã.

"Tenho recebido algumas opiniões e julgamentos desnecessários. Mas é importante dizer: cada decisão que tomamos nunca é por impulso — é pensada com amor, responsabilidade e, acima de tudo, pelo bem do nosso filho. A Isabel está internada e isso dói todos os dias. Mesmo assim, escolhemos não deixar que o Arthur carregue esse peso. Preservar a alegria dele também é uma forma de cuidado, de amor e esperança", escreveu ele nos stories.

"Antes de julgar, tente compreender. Estamos apenas fazendo o melhor que conseguimos, dentro de uma situação muito difícil", finalizou o marido da influenciadora.