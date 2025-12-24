"Seguimos em orações": pai de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora

A influenciadora apresentou quase instável nos últimos dias. @isabelvelosoo / Instagram / Reprodução

Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, Joelson Veloso, pai da influenciadora Isabel Veloso, voltou às redes sociais para falar sobre o estado de saúde da filha.

Em novas atualizações, Joelson afirmou em um story no Instagram: “A estabilidade dela e a melhora ventilatória já são grandes vitórias”.

Story de Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso. @joelson_veloso / Instagram / Reprodução

Internação

Isabel está internada desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.

Na madrugada do dia 4 de dezembro, no entanto, após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, a paciente voltou a apresentar complicações, de acordo com atualizações divulgadas pelo marido, Lucas Borbas, nas redes sociais.