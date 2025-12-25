Morre mãe de cantor Bruno, da dupla com Marrone, aos 81 anos

Morreu na madrugada desta quinta-feira (25), Dona Anita, mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. A informação foi confirmada pela assessoria do sertanejo, segundo o g1.
Ana Félix de Miranda tinha 81 anos e morreu em decorrência de uma Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA). Conforme a assessoria do cantor, Dona Anita enfrentava problemas de saúde.
Em 2020, a mãe de Bruno enfrentou o covid-19. Na época, o sertanejo afirmou que a recuperação só foi possível graças ao rápido atendimento médico.
Ao manifestar "imenso pesar" pela perda, a assessoria de Bruno informou que Dona Anita deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos.
Até a última atualização da reportagem, Bruno não havia se pronunciado pessoalmente. A família informou ainda que não divulgará local e horário do velório ou do sepultamento, por opção de manter a despedida restrita a parentes e amigos próximos.