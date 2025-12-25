Gente

Despedida
Notícia

Morre mãe de cantor Bruno, da dupla com Marrone, aos 81 anos

Família informou que não divulgará local e horário do velório e do sepultamento para manter a despedida restrita a parentes e amigos próximos

Zero Hora

