Marido de Isabel Veloso reage após brigas de familiares da influenciadora: "Luta pela vida"

Irmã da influenciadora contou em suas redes sociais sobre um conflito familiar. @lucasborbass / Instagram / Reprodução

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, divulgou uma nota oficial após conflitos familiares virem a público nos últimos dias.

No comunicado, publicado no domingo (21), em suas redes sociais, dizia: “Diante de informações e comentários que passaram a circular recentemente, Lucas Borbas Veloso vem a público esclarecer que questões de natureza estritamente privada e familiar estão sendo indevidamente expostas, em um momento extremamente delicado e inoportuno”.

"A Isabel enfrenta uma luta pela vida, e, por respeito à sua história, à sua dignidade e à sua reputação, seu nome e o de sua família não deveriam ser utilizados ou associados a conflitos, desentendimentos ou versões parciais dos fatos."



"Eventuais divergências existem, como em qualquer relação humana,

mas não autorizam exposições públicas, especialmente quando envolvem pessoas em situação de fragilidade extrema."

Entenda a polêmica

Desde 27 de novembro, Isabel Veloso está internada em um hospital após apresentar complicações respiratórias. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea, com doação feita por seu pai, Joelson.

No sábado (20), Priscila Kiekow, irmã da influenciadora, relatou em suas redes sociais uma crise familiar que resultou na saída de sua mãe, Miriam, de casa, passando a viver em uma pensão pública por decisão de Joelson Veloso, pai de Isabel.

Já neste domingo (21), Joelson divulgou uma atualização sobre o estado de saúde da filha: "ela segue instável, mas seguimos firmes no propósito da sua cura e reabilitação. Esse é um momento de fé, de união e de silêncio."