"Amar também é confiar quando já não temos forças", desabafa marido de Isabel Veloso

O marido da influencer Isabel Veloso, Lucas Borbas, publicou nas redes sociais uma carta aberta à esposa nesta sexta-feira (19). Isabel, de 19 anos, está internada desde novembro e precisou ser entubada — ela luta contra o câncer há anos.

"Independente do que aconteça, meu amor, eu quero que todos saibam... você foi a minha oração naquela madrugada em que pedi a Deus apenas uma chance de ter uma família", escreveu Lucas, em post nas redes sociais. Em dezembro de 2024, os dois celebraram o nascimento do filho.

Em abril deste ano, Isabel e Lucas se casaram, em uma cerimônia religiosa realizada ao ar livre, dias após assinarem os documentos do matrimônio civil. A celebração foi transmitida ao vivo para os seguidores do casal.



"Você foi a alegria nos meus dias frustrantes, a resposta silenciosa quando eu já não sabia mais o que pedir. Conhecer você naquele dia foi, sem exagero, a melhor coisa que já me aconteceu. Viver esse sonho ao seu lado, construir uma família, chamar isso de nós, sempre foi uma dádiva", disse na legenda da publicação, que acompanha uma foto dos dois.

"E por isso, com a alma rasgada, eu entrego o melhor nas mãos de Deus. Não por desistência, mas por amor. Porque amar também é confiar quando já não temos forças. Seja qual for o caminho, saiba disso: você já mudou a minha história. Já me fez viver o que muitos passam a vida inteira sem conhecer. Você me fez pai, me fez marido, me fez família", publicou.

Isabel está internada em um hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.