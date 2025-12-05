Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella: entenda o caso que levou modelo a publicar fotos de supostas agressões

Ler resumo

Os dois falaram sobre o caso nas redes sociais nesta semana. Instagram @tomaszewsk / @dadodolabella / Reprodução

O caso envolvendo a modelo gaúcha Marcela Tomaszewski, 28 anos, e o ator Dado Dolabella, 45, voltou a repercutir nesta semana. Na quarta-feira (3), Marcela divulgou uma série de prints de conversas, além de imagens que mostram hematomas. Parte das mensagens teria sido trocada com o ator, com quem namorava.

Ao longo da semana, a modelo seguiu fazendo desabafos sobre agressões físicas e psicológicas que, de acordo com ela, teriam sido provocadas pelo artista. Segundo o portal g1, um inquérito foi aberto para investigar o caso. Dado nega as acusações.

Em conversa com Zero Hora, Marcela destacou que aguarda a justiça ser feita. Ela relatou ter sido julgada por não ter feito denúncia em um primeiro momento, mas disse que, após as publicações nas redes sociais, conseguiu mostrar que estava "sendo completamente manipulada". Ela pontuou que profissionais têm a ajudado neste momento.

Também à reportagem, o advogado dela, Diego Candido, explicou que, em 26 de outubro, foi contratado para compor a defesa da modelo em razão de episódio de suposta violência (entenda mais abaixo). No entanto, a cliente optou por não fazer denúncia e ele se retirou do caso. Ainda segundo o advogado, em 2 de novembro, um suposto novo episódio de violência em Búzios (RJ) teria feito Marcela procurá-lo em busca de ajuda. A partir desse momento, houve formalização de denúncia e foi solicitado pedido de prisão preventiva de Dado, além de concessão de medida protetiva.

Candido afirmou também que, em 13 de novembro, Marcela prestou depoimento e que, no dia seguinte, foi ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Dias depois, a medida protetiva foi concedida, proibindo que Dado tenha qualquer contato com ela e que mantenha distância da modelo de, ao menos, 250 metros.

— Marcela, primeiramente, resolveu não denunciar, pois estava sob forte coação e também sofrendo violência psicológica por parte do agressor e sua equipe de assessoria. A defesa de Marcela busca a condenação de Dado pelos crimes cometidos, com base na Lei Maria da Penha — destacou o advogado.

Contatada pela reportagem, a advogada do ator, Mara Damasceno, avisou que só falará em juízo e que a situação "virou um espetáculo".

Conforme a Revista Quem, quando foi concedida a medida protetiva, a defesa do artista lamentou a inexistência de medidas protetivas para homens. "Dado solicitou medidas cautelares para que sua ex-namorada fosse proibida de entrar em contato com ele ou com pessoas próximas, já que, mesmo após as denúncias que fez, ela continuou tentando falar com ele por mensagens e ligações", disse à época.

O que mostram os prints de Marcela

Na postagem feita na quarta-feira, a modelo escreveu que decidiu falar sobre o assunto porque as notícias dos últimos dias estavam deixando-a "cada vez mais assustada com o que vem acontecido com tantas mulheres".

Ela completou: "Fiquei em silêncio. Por medo do julgamento, por ser um relacionamento público, e que desde o início já estava claro para todos que eu era uma ótima mídia para limpar a linha 'homem agressivo' dele, segundo ele eu era 'uma princesa' para o público dele". A modelo afirmou ter se calado por medo de não acreditarem nela e por receio do que viria depois.

A publicação traz uma série de prints de mensagens que teriam sido trocadas com Dado e com pessoas próximas a Marcela, além de imagens de hematomas.

Em uma das conversas mostradas, Marcela teria dito: "Amigas, estou chorando. Ele gritou comigo real". A mensagem é de 1º de outubro. No dia 24 do mesmo mês, ela teria afirmado que estava assustada e que ficava "só socada no quarto". Marcela também teria relatado: "Amiga, não sei, parece que entrou na minha mente, não sei te dizer, nunca me imaginei ser manipulada".

A modelo compartilhou, ainda, mensagens que, segundo ela, teriam sido trocadas com o ator. Em um dos casos, de 25 de outubro, Dado teria dito: "É só a gente postar fazendo alguma coisa agora de boa". Ele teria negado que se tratava de uma farsa. A modelo, então, teria sugerido esclarecer que os dois não estavam mais juntos e teria relatado estar paralisada e nervosa, ao que o ator teria respondido: "Toma uma ducha".

Um print que mostra a data de 27 de outubro traz mensagens de Marcela afirmando que estaria assustada e que teria de usar uma roupa toda fechada. Na sequência, há fotos de hematomas. O ator teria respondido: "Pqp, amor. Você tá passando Arnica (pomada)?".

Na legenda da publicação, a modelo decidiu se posicionar diante das falas de que estaria em busca de mídia e repercussão: "Se eu quisesse aproveitar qualquer exposição, eu teria lançado a minha marca, porque meu Instagram ultrapassou 90 milhões de visualizações com tudo isso acontecendo. E, sim, já ouvi de diversos assessores a frase 'marketing ruim não existe'. Mas eu me recuso. Eu jamais lançaria algo que construí com amor, dedicação e pensando em mulheres, em meio a tamanha dor".

As palavras fazem referência à marca de moda praia sustentável que Marcela lançaria em novembro, mas teve o lançamento adiado.

O que disse Dado

Pelas redes sociais, Dado Dolabella se posicionou na quinta-feira (4) (confira abaixo). Na legenda do vídeo publicado, escreveu: "Já fiquei em silêncio por tempo demais. Hoje eu me posiciono. Hoje, eu me defendo. A verdade não muda. Só aguardar que ela vem".

No vídeo, o ator afirmou que acredita na Justiça. Falou também sobre o que descreveu como falsas narrativas. "Os fatos que estão tentando atribuir agora a mim não são novos, é a mesma história apresentada agora com uma narrativa diferente, talvez para parecer algo novo", relatou.

Dado pontuou que o que precisava ser explicado foi esclarecido judicialmente. E completou: "O que eu mais lamento é que, nessa tentativa de me atacar, outras mulheres, mães de família, profissionais, pessoas que trabalham comigo estão sendo ofendidas e atacadas, isso ultrapassa qualquer limite e desrespeita uma pauta legítima".

Entenda o caso

A situação passou a ter repercussão no fim de outubro, quando jornalistas divulgaram que Marcela e Dado teriam terminado o relacionamento após uma suposta agressão. Nas redes sociais, uma amiga da modelo publicou vídeos e fotos que mostrariam Marcela com hematomas.

À época, Marcela e Dado publicaram uma nota conjunta, afirmando que "o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente - fora do contexto" registrava "um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal".

A modelo negou as agressões e optou por não fazer denúncias. De acordo com o portal g1, após o término, Marcela confirmou ter sido agredida física e psicologicamente. Dado, por sua vez, junto à advogada, relatou que Marcela teria o agredido primeiro.