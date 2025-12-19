"Lutando com coragem": pai de Isabel Veloso fala sobre estado de saúde da influenciadora

A influenciadora enfrenta diversos problemas de saúde nos últimos anos. @joelson_veloso / Instagram / Reprodução

Joelson Veloso, pai da influenciadora Isabel Veloso, voltou a utilizar as redes sociais nesta quinta-feira (18) para falar sobre o estado de saúde da filha. No Instagram ele disse que a influenciadora está lutando durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Mantenhamos a fé. Isabel segue lutando com coragem, mesmo em meio à instabilidade. Seguimos em oração, acreditando que Deus está cuidando de cada detalhe. Um dia de cada vez. Força Isabel, estamos com você", escreveu ele.

Joelson Veloso escolheu uma foto do dia do casamento da influenciadora para acompanhar o desabafo. Ele foi o doador do transplante de medula ao qual Isabel Veloso se submeteu em outubro deste ano.

Joelson Veloso sobre a situação da filha, Isabel Veloso. @joelson_veloso / Instagram / Reprodução

Isabel está internada em um hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.

Na madrugada do dia 4 de dezembro, no entanto, após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, a paciente voltou a apresentar complicações, de acordo com atualizações divulgadas pelo marido, Lucas Borbas, nas redes sociais.