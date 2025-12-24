Letícia Birkheuer rebate acusações do filho de 14 anos e acusa ex-marido de alienação parental

Modelo gaúcha trava batalha judicial com o ex-marido, Alexandre Furmanovich, pela guarda do filho de 14 anos. @leticiabirk / @alefurma Instagram / Reprodução

A modelo e atriz gaúcha Letícia Birkheuer usou as redes sociais, na terça-feira (23), para se defender das acusações de agressão e exposição feitas pelo filho, João Guilherme, de 14 anos, na companhia do pai, Alexandre Furmanovich. Em um vídeo publicado no Instagram do empresário, o adolescente pediu à Justiça a suspensão das visitas obrigatórias à mãe.

— Eu estou gravando esse vídeo depois de muitas inverdades que foram colocadas na mídia e num vídeo que meu filho gravou com o pai, completamente alienado por ele, falando muitas inverdades sobre o processo que já corre na Justiça há quatro anos — começou a atriz.

No vídeo ao qual Letícia se refere e publicado na segunda-feira (22), o adolescente relata que teria sido obrigado a ir para o Rio de Janeiro contra sua vontade e que está cansado de ser exposto nas redes sociais. Ele também conta que em uma das visitas à mãe, teria sido perseguido, durante uma tentativa de fuga, por um homem contratado por Letícia.

— Ele me deu um "mata leão", a gente começou uma troca de soco, eu estava quase enforcado no chão. Ainda bem que a polícia do parque atravessou toda a avenida e impediu a situação — relatou o menino.

Na publicação da modelo, ela explica a batalha judicial travada com o empresário e dá sua versão sobre a situação relatada pelo filho:

— Eu contratei, sim, um enfermeiro para acompanhar a visita. Eu tenho um laudo médico que diz que seria a melhor opção, porque na semana ele disse para mim que poderia até vir para o Rio de Janeiro, mas que poderia não ficar. O enfermeiro correu atrás dele para segurá-lo, para que nada de mau acontecesse. Tem dois policiais que presenciaram tudo, que já depuseram na delegacia — diz a atriz no relato, acrescentando que o enfermeiro teria apenas contido o jovem, sem nenhuma agressão.

Carta aberta

A atriz já havia publicado, na semana passada, uma carta aberta nas redes sociais, na qual lamentou a ausência do filho no Natal e acusou o ex-marido de alienação parental. No post, a modelo contou que João Guilherme a bloqueou no WhatsApp, não atende mais suas ligações e deixou de praticar esportes e de conviver com a família materna desde que passou a morar com o pai.

Ela também declarou já ter gasto mais de R$ 1 milhão em processos judiciais.

“Estou exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar, nem desistir. Nem que eu tenha que gastar meu patrimônio todo tentando ter você de volta”, escreveu.