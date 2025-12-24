Gente

Desabafo
Notícia

Letícia Birkheuer rebate acusações do filho de 14 anos e acusa ex-marido de alienação parental

Nas redes sociais, adolescente disse estar cansado de ser exposto, alegou ter sido agredido por enfermeiro contratado pela modelo e pediu à Justiça suspensão das visitas obrigatórias à mãe

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS