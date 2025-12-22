Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o Miss Universo, morre aos 80 anos 

Ieda Maria Vargas foi a primeira brasileira a vencer o Miss Universo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A primeira brasileira a vencer o Miss Universo, Ieda Maria Vargas, morreu, aos 80 anos, em Gramado. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel. A informação foi confirmada pela filha Fernanda Vargas.

O velório está previsto para iniciar às 10h desta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa.

Aos 55 anos, sofreu um AVC que comprometeu a memória e a fala, mas conseguiu se recuperar. Após ficar viúva em 2009, mudou-se para Gramado.

A trajetória da miss

Nascida em Porto Alegre, em 31 de dezembro de 1944, tornou-se um ícone da beleza brasileira ao conquistar os títulos de Miss Brasil e Miss Universo em 1963. Ela alcançou a coroa de Miss Universo, aos 18 anos, em Miami Beach, nos Estados Unidos.

Em entrevista, quando tinha 67 anos, Ieda contou que foi convencida a participar do primeiro concurso em 1962, quando foi eleita, aos 17 anos, Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul. Depois, virou Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil e, em 1963, Miss Universo.

Seu reinado terminou em 1º de agosto de 1964, quando passou a coroa para a sucessora, a grega Corinna Tsopei, durante o Miss Universo daquele ano. Viveu por um período em Miami e, em 1968, casou-se com José Carlos Athanázio, já falecido, com quem teve dois filhos.

Depois disso, retornou a Porto Alegre, participando de eventos nacionais e internacionais como convidada especial.

Ieda foi eleita entre os “20 Gaúchos que Marcaram o Século XX”, ao lado de personalidades como Mario Quintana, Elis Regina, João Goulart, Getúlio Vargas, Lya Luft e Erico Verissimo, em uma votação popular promovida pela RBS, que também produziu um especial sobre essas figuras.