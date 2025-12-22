Gente

Luto
Notícia

Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o Miss Universo, morre aos 80 anos 

 Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado

Madu Brito

Duda Romagna

Carolina Fortes

