Gisele Bündchen publica fotos inéditas da família e celebra a maternidade: "Momentos sagrados"

Fotos mostram Gisele com os filhos e o marido. Instagram @gisele / Reprodução

A modelo Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais fotos inéditas da família, junto de uma mensagem de reflexão sobre o fim de ano. Ela foi mãe pela terceira vez em 2025: em fevereiro, deu à luz ao filho River, fruto do relacionamento com o atleta Joaquim Valente.

"À medida que 2025 chega ao fim, meu coração está cheio. Este ano trouxe lições profundas e um crescimento transformador. Tornar-me mãe novamente ressignificou tudo — meu tempo, minhas prioridades, meu coração", escreveu a modelo no Instagram.

As fotos mostram Gisele ainda grávida, ao lado de Joaquim, e outros cliques de momentos em família, vários deles com o caçula.

"Sou grata por esses momentos sagrados que me mudaram de formas que as palavras não conseguem traduzir. Obrigada, 2025. Entro neste novo ano com gratidão, amor e confiança no que vem a seguir", completou ela na legenda.

Discreta, Gisele manteve a terceira gravidez em segredo, a princípio — a informação foi vazada em outubro do ano passado pela revista People.

Segundo revelado pelo portal TMZ, Gisele e Joaquim teriam se casado no começo deste mês. Eles não publicaram nada a respeito do casamento.