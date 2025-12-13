"Fomos pegos de surpresa": ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram que estão à espera de seu primeiro filho. O casal de ex-participantes do Big Brother Brasil 22 publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (13), compartilhando a notícia.
"Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês… Fomos pegos de surpresa… Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso", escreveram.
Os dois se conheceram durante a edição de 2022 do BBB. Nos comentários, outros ex-participantes do reality reagiram ao anúncio.
Eslovênia Marques escreveu "Serei titia! Vocês são tudo! Deus abençoe demais!". Eliezer, marido da influenciadora Viih Tube, também comemorou: "Eu não acredito! Que Deus abençoe!".
Laís e Gustavo se casaram no final de setembro em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.