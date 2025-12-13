Gente

Bebê a caminho
Notícia

"Fomos pegos de surpresa": ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez

Casal compartilhou a notícia por meio de vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (13) 

Zero Hora

