"Fomos pegos de surpresa": ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez

Laís e Gustavo se conheceram no BBB22 e estão juntos desde então. Os dois casaram em setembro deste ano. Instagram @dra.laiscaldass / Reprodução

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram que estão à espera de seu primeiro filho. O casal de ex-participantes do Big Brother Brasil 22 publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (13), compartilhando a notícia.

"Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês… Fomos pegos de surpresa… Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso", escreveram.

Os dois se conheceram durante a edição de 2022 do BBB. Nos comentários, outros ex-participantes do reality reagiram ao anúncio.

Eslovênia Marques escreveu "Serei titia! Vocês são tudo! Deus abençoe demais!". Eliezer, marido da influenciadora Viih Tube, também comemorou: "Eu não acredito! Que Deus abençoe!".