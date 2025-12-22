Filho de Viih Tube sofre queimadura e passa por cirurgia após acidente doméstico

Ravi foi internado e passou por uma cirurgia. @viihtube / Instagram / Reprodução

A influenciadora Viih Tube, 25 anos, informou nas redes sociais que o filho mais novo, Ravi, 1 ano, foi internado e passou por uma cirurgia na noite de domingo (21), após sofrer um acidente doméstico. O menino é fruto do relacionamento com Eliezer, 35, e irmão de Lua, 2 anos.

Em stories publicados no Instagram, a influenciadora contou que Ravi teve uma queimadura de segundo grau na mão ao tocar o motor de um buggy. Segundo ela, o filho está bem e se recuperando.

"Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI, porque colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de segundo grau", escreveu nos stories.

Procedimento cirúrgico

Ravi passou por uma cirurgia para remover os tecidos danificados da pele. Viih também comentou o impacto emocional de retornar ao mesmo centro cirúrgico onde viveu momentos difíceis logo após o nascimento do filho.

"Voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que, um ano atrás, me traumatizou por esperar ele para fazer um acesso central, tão pequenininho, com só 15 dias", relembrou.

A influenciadora falava sobre a internação ocorrida em novembro do ano passado, quando Ravi foi levado ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de enterocolite — inflamação grave que atinge o intestino delgado e o cólon.

Apesar do susto, Viih Tube afirmou que enfrentou a nova internação com mais tranquilidade.

"Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui. Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim. Obrigada, meu Deus, por cada livramento", escreveu.