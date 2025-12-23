Gente

Situação delicada
Familiares de Isabel Veloso pedem doação de sangue com urgência para hospital

Influenciadora está internada há quase um mês em Curitiba; pai e marido afirmam que os estoques de sangue dos tipos O- e A- estão baixos

