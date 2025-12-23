Familiares de Isabel Veloso pedem doação de sangue com urgência para hospital

Lucas Borbas e Joelson Veloso, marido e pai de Isabel Veloso, fizeram um apelo por doações de sangue nesta terça-feira (23).
A influenciadora está internada há quase um mês no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, e permanece em tratamento. A família pede ajuda para ampliar a mobilização.
"Ajude, por favor, a divulgar", escreveu Joelson nos stories do Instagram. O post está sendo compartilhado por familiares da influenciadora.
De acordo com o comunicado, há necessidade urgente de doadores dos tipos sanguíneos O e A negativo. O hospital fica na Rua Doutor Ovande do Amaral, nº 201, no bairro Jardim das Américas.
Internação
Isabel está internada desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.
Na madrugada do dia 4 de dezembro, no entanto, após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, a paciente voltou a apresentar complicações, de acordo com atualizações divulgadas pelo marido, Lucas Borbas, nas redes sociais.