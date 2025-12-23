Familiares de Isabel Veloso pedem doação de sangue com urgência para hospital

Isabel Veloso está há quase um mês internada. @joelson_veloso / Instagram / Reprodução

Lucas Borbas e Joelson Veloso, marido e pai de Isabel Veloso, fizeram um apelo por doações de sangue nesta terça-feira (23).

A influenciadora está internada há quase um mês no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, e permanece em tratamento. A família pede ajuda para ampliar a mobilização.

"Ajude, por favor, a divulgar", escreveu Joelson nos stories do Instagram. O post está sendo compartilhado por familiares da influenciadora.

De acordo com o comunicado, há necessidade urgente de doadores dos tipos sanguíneos O e A negativo. O hospital fica na Rua Doutor Ovande do Amaral, nº 201, no bairro Jardim das Américas.





Story divulgado pelo pai e marido da influenciadora, pedindo doação de sangue. @joelson_veloso / Instagram / Reprodução

Internação

Isabel está internada desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue. Alguns dias depois, ela voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos, permanecendo apenas com suporte de alimentação por sonda.

Na madrugada do dia 4 de dezembro, no entanto, após os médicos diagnosticarem uma pneumonia grave, a paciente voltou a apresentar complicações, de acordo com atualizações divulgadas pelo marido, Lucas Borbas, nas redes sociais.