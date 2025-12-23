"Ela foi uma guerreira": velório de Ieda Maria Vargas reúne familiares, amigos e fãs

Velório de Ieda Maria Vargas ocorre na Assembleia Legislativa do RS nesta terça-feira (23). Jeff Botega / Agencia RBS

Lembrada pelo mundo pela beleza, Ieda Maria Vargas marcou os filhos por sua alegria, vontade de viver e dedicação à família. A primeira miss universo brasileira da história faleceu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos, e recebe desde as 10h desta terça-feira (23) o carinho de familiares, amigos e fãs em um velório realizado no Salão Julio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O velório ocorre até as 17h, quando uma cerimônia de despedida está marcada no Cortel Metropolitano — Crematório, com acesso restrito à família e a amigos próximos.

Tendo atingido fama instantânea ao receber a coroa em 1963, aos 18 anos, Ieda preferiu uma vida longe dos holofotes que lhe permitisse realizar o seu maior sonho: constituir família e acompanhar de perto o crescimento dos filhos, Fernanda e Rafael, fruto do casamento com o empresário José Carlos Athanásio.

— O maior legado da minha mãe não é aquele que a maioria conhece: é a nossa família — afirma Rafael Vargas Athanásio. — Ela sempre nos colocou em primeiro lugar. Tive a sorte de conviver com ela durante 55 anos e, apesar de estar triste agora, prefiro sorrir pela vida que ela teve.

Sua irmã, Fernanda Vargas Athanásio, lembrará da mãe como uma inspiração pela sua alegria e vontade de viver:

— Ela foi uma guerreira. Já teve alguns problemas anos atrás e sempre levou com muita leveza. A gente se desesperava e ela nos acalmava. Ela amava a vida e lutou, lutou, lutou. Agora, merece descansar um pouquinho e reencontrar o meu pai.

Inspiração para as misses

O velório ainda contou com a presença de personalidades do mundo dos concursos de beleza. Uma delas foi Júlia Guerra, a Miss Universe Rio Grande do Sul 2026, que ressaltou a referência que Ieda ainda é para as misses.

— Foi uma grande inspiração, não só por ter sido Miss Universo, mas porque abriu as portas para a gente com esse feito, que nos permitiu sonhar. Eu continuo esse legado e espero continuar construindo uma história bonita como a que ela construiu — destaca Júlia.