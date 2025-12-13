Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da primeira filha

Casal está junto desde 2016. Instagram / Reprodução

Os atores Camila Queiroz, 32 anos, e Klebber Toledo, 39, anunciaram neste sábado (13), pelas redes sociais, a chegada da primeira filha. Clara, que teve o nome mantido em segredo durante toda a gestação, nasceu na sexta-feira (12) e foi recebida com carinho pelos fãs do casal: em 10 minutos, o post alcançou 200 mil curtidas e 6 mil comentários.

"Clara! 12/12. Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos", escreveram os papais nas fotos da recém-nascida.

A publicação também encantou celebridades, que expressaram seu carinho nos comentários. "Bem-vinda, Clara! Que bênção! Parabéns, casal amado!", escreveu Mariana Ximenes. "Ai, Deus abençoe muito", expressou Maisa. "Ai, que linda, seja bem-vinda, Clara, muita luz no seu caminhar e dos seus papais! Tia está feliz aqui, com você nesse nosso mundo", declarou Elizabeth Savala.

Celina Locks, Rebeca Andrade, Emanuelle Araújo, Mariana Xavier e outros famosos também desejaram felicitações ao casal.

A maternidade sempre foi assunto presente na vida de Camila. Em entrevistas recentes, a atriz contou que começou a explorar esse sentimento enquanto interpretava Marê, protagonista de Amor Perfeito.

— O que ela sente pelo filho é muito forte. Eu não sou mãe, então também descubro isso fazendo. Sou mãe de pets — brincou na época.

Em outra ocasião, comentou de forma mais direta:

— Nasci pra ser mãe, só não sou ainda. Mas é um sonho.

A gravidez foi revelada em julho deste ano. Camila e Klebber estão juntos desde 2016, quando se conheceram durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom!'