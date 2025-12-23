"Adorava um cafezinho ou um espumante, sabia viver a vida": amigos relembram convivência com Ieda Maria Vargas em Gramado

A primeira brasileira a ser eleita Miss Universo, em 1963, faleceu segunda-feira (22), em Gramado, aos 80 anos. Ieda Maria Vargas, ícone da beleza brasileira e símbolo da mulher gaúcha, vivia na cidade da Serra desde 2010. Segundo amigos da família, a "eterna miss" tinha vida social ativa e gostava de estar na rua.

Colunista social e amiga próxima, Luísa Rodrigues relembra momentos que teve com Ieda. Segundo ela, a miss adorava passear pela cidade e estar sempre presente nos eventos sociais:

— A gente ia em eventos toda semana, se tivesse eventos sociais nos sete dias da semana, nós estávamos lá nos sete (risos). Ela adorava a cidade! Toda semana, eu, ela e outras amigas nos encontrávamos na Padaria São Pedro para tomar um café. Aos finais de tarde, ela gostava de sentar em alguma mesa na Avenida Borges de Medeiros para tomar um espumante. Ela adorava um cafezinho ou um espumante, sabia viver a vida!

De acordo com o gerente de restaurantes Márcio André Braga, que conviveu com Ieda em Gramado por ao menos uma década, diariamente, ela visitava esses estabelecimentos:

— Ela vivia pela avenida principal, todo dia estava em algum restaurante, café ou bar ali pela rua coberta, onde eu trabalhava. Eu não sei quantas vezes servi ela (risos), mas todo mundo adorava a companhia e a conversa da Ieda.

Memórias

Ieda estava internada na UTI do Hospital São Miguel Arcanjo, em Gramado. A causa da morte ainda não foi informada. O velório ocorre na manhã desta terça-feira (23) na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, cidade natal da ex-modelo. Ieda se mudou para Gramado após o falecimento do marido José Carlos Athanásio.

— Ela sempre dizia que veio pra cá pra viver o que eles tinham planejado para a vida juntos, na terceira idade. Ela gostava muito das ruas floridas, do ar puro, por isso sempre dava uma caminhada. O lugar preferido para as caminhadas matinais dela era ao redor do Lago Joaquina Rita Bier — relata a amiga Luísa.

O gerente Márcio lembra de certa vez, quando ganhou um ingresso para um passeio de helicóptero em Canela e convidou Ieda:

— Quanto o piloto ficou sabendo quem estava a bordo, ele fez questão de passear por muito mais tempo e levar a Ieda para sobrevoar por toda Gramado. Não tinha uma pessoa que não gostasse de conviver com ela, ela reunia todo mundo.

Para a amiga Luísa, Ieda "nunca precisou da faixa de miss para ser uma rainha":

— Ela era naturalmente tratada assim pela postura. A Ieda se preocupava com as pessoas, inclusive nos ajudava com dicas de moda e conselhos de vida. Nós fazíamos compras juntas e ela indicava looks. Além disso, sempre dizia que uma mulher tem que ser tratada como rainha e não pode aceitar menos do que isso.

Ieda desfilou em Brasília, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a faixa de Miss Universo, em 1963, mesmo ano em que foi eleita Miss Brasil, aos 18 anos. Ela deixa dois filhos e dois netos. Na lembrança de amigos, deixou também um retrato de uma maneira leve de viver: