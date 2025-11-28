Valéria Barcellos relata ataques nas redes após denunciar abuso sexual no metrô de São Paulo

Valéria Barcellos afirmou que os ataques contra ela serão resolvidos na Justiça. Renata Xavier / Divulgação

A atriz e cantora gaúcha Valéria Barcellos, conhecida por interpretar Luana Shine na novela Terra e Paixão, publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (28). A artista conta que foi alvo de ataques na internet após ter relatado na quinta-feira (27) ter sido vítima de abuso sexual enquanto utilizava o metrô de São Paulo (SP).

"Estou sofrendo ataques dos mais variados: transfóbicos, racistas, machistas... Tem gente dizendo que eu menti, que estava gostando, me chamando de feia", escreveu na postagem, acompanhada de vídeo em que ela comenta a situação. "É por essas e outras razões que muitas vítimas de abuso se calam e se paralisam".

— Internet não é terra de ninguém e tudo que está sendo falado contra mim vai ter de ser provado na Justiça — ressaltou no vídeo.

A artista ainda agradeceu as manifestações de carinho que recebeu após a repercussão do caso, Ela ainda afirmou que, após a publicação da situação, conseguiu contato com o metrô de São Paulo, que está prestando apoio a ela na situação.

Valéria relatou no perfil dela no Instagram que o episódio ocorreu na manhã de quarta-feira (26), no horário de pico, na estação Sé, ponto de conexão das linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Segundo a gaúcha, o trem estava lotado quando ela sentiu um toque que a deixou desconfortável.

A princípio, achou que pudesse ser um esbarrão comum em horários de grande movimento, mas percebeu que se tratava de uma situação de abuso. De acordo com o relato, o homem que estava atrás dela mudou de posição, ficou à sua frente e começou a esfregar o órgão genital em sua mão.

— A ponto de eu sentir que estava até meio molhada a calça de moletom dele — contou.

A atriz afirmou que ficou paralisada, sem conseguir reagir. Emocionada, disse que sempre encorajou outras mulheres a denunciarem esse tipo de violência, mas que, naquele momento, travou.

— Fiquei travada. Não consegui fazer nada — desabafou. — Eu não estava gostando. Aquilo estava sendo nojento!

Valéria lamentou ainda que mulheres trans, como ela, sejam frequentemente invalidadas, inclusive ao denunciar situações de violência.

— Quero que vocês denunciem, que vocês falem. Eu sei que paralisa, senti isso na pele, mas a gente precisa denunciar e entender que a culpa não é nossa! — incentivou.