Quem é a modelo que representará o Brasil no Miss Earth 2025

Laila é dona de uma clínica de estética em Cascavel. @lailafrizonn / Instagram / Reprodução

A modelo e biomédica Laila Frizon, de 23 anos, vai representar o Brasil no Miss Earth 2025, que será realizado nesta quarta-feira (5), nas Filipinas. A australiana Jessica Lane foi a vencedora do concurso em 2024.

Em agosto, Laila venceu 21 candidatas na disputa do Miss Terra Brasil. Embora seja natural de Palotina, no Paraná, ela representou o Rio Grande do Sul na competição

Atualmente, a modelo mora em Cascavel e é dona de uma clínica de estética na cidade.

Se o resultado for vitorioso para o Brasil, Laila quebrará um jejum de 16 anos do país no concurso. A primeira Miss Brasil a conquistar o título internacional foi a paraense Priscilla Meirelles, em 2004, e a segunda, a amazonense Larissa Ramos, em 2009.

No ranking Miss People's Choice (escolha do público), Laila ocupa o terceiro lugar, atrás apenas das representantes da Namíbia e do Equador. A votação ocorre nas redes sociais oficiais do concurso e conta com a participação do público.

Laila Frizon já é conhecida por suas participações em concursos de beleza. No ano passado, ela disputou o Miss Grand Brasil e o Miss Terra, mas não levou a coroa em nenhuma das competições.

Nas redes sociais, Laila revelou que o traje típico escolhido para o concurso será uma homenagem à “grandiosidade e à beleza das Cataratas do Iguaçu, um dos maiores tesouros naturais do país”.