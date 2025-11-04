Quem é a modelo que representará o Brasil no Miss Earth 2025

A modelo e biomédica Laila Frizon, de 23 anos, vai representar o Brasil no Miss Earth 2025, que será realizado nesta quarta-feira (5), nas Filipinas. A australiana Jessica Lane foi a vencedora do concurso em 2024.
Em agosto, Laila venceu 21 candidatas na disputa do Miss Terra Brasil. Embora seja natural de Palotina, no Paraná, ela representou o Rio Grande do Sul na competição
Atualmente, a modelo mora em Cascavel e é dona de uma clínica de estética na cidade.
Se o resultado for vitorioso para o Brasil, Laila quebrará um jejum de 16 anos do país no concurso. A primeira Miss Brasil a conquistar o título internacional foi a paraense Priscilla Meirelles, em 2004, e a segunda, a amazonense Larissa Ramos, em 2009.
No ranking Miss People's Choice (escolha do público), Laila ocupa o terceiro lugar, atrás apenas das representantes da Namíbia e do Equador. A votação ocorre nas redes sociais oficiais do concurso e conta com a participação do público.
Laila Frizon já é conhecida por suas participações em concursos de beleza. No ano passado, ela disputou o Miss Grand Brasil e o Miss Terra, mas não levou a coroa em nenhuma das competições.
Nas redes sociais, Laila revelou que o traje típico escolhido para o concurso será uma homenagem à “grandiosidade e à beleza das Cataratas do Iguaçu, um dos maiores tesouros naturais do país”.
Laila viajou para o país asiático em 18 de outubro e, em seguida, entrou em confinamento. A competição acontece nesta quarta-feira, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Miss Earth.