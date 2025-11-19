Miss Universo 2025: brasileira homenageia Nossa Senhora Aparecida em desfile de traje típico

Maria Gabriela Lacerda se inspirou em Nossa Senhora Aparecida para desfile de trajes típicos. Miss Universe Brasil / Divulgação

A piauiense Maria Gabriela Lacerda representou o Brasil na passarela do Miss Universo 2025. A competição, que ocorre na Tailândia, passa por etapas preliminares nesta quarta-feira (19).

Para o desfile de traje típico, Maria Gabriela escolheu representar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. "O traje homenageia um dos ícones mais conhecidos do país, celebrado em manifestações artísticas, populares e históricas ao longo de séculos", explicou a organização do Miss Universe Brasil nas redes sociais.

Maria Gabriela explicou a sua escolha: "Neste palco, eu não visto apenas um traje: eu visto a história, a fé e a identidade de um povo. Cada detalhe deste traje típico homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja luz atravessa gerações e simboliza resistência, esperança e proteção."

A roupa foi desenhada pelo estilista paranaense Mario Cezar Silva. A final do Miss Universo 2025 ocorre nesta quinta-feira (20).