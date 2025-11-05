Miss Terra 2025 vai para a tcheca Natalie Puskin; brasileira chega ao Top 8

Representante da República Tcheca, Natalie Puskin venceu a islandesa na final do Miss Terra 2025. Reprodução / Youtube / Miss Earth

A representante da República Tcheca, Natalie Puskin, foi a vencedora do prêmio Miss Earth 2025, realizado nesta quarta-feira (5) nas Filipinas. A final foi disputada com as candidatas da Islândia, que ficou em segundo lugar, do Vietnã e da Tailândia.

A paranaense Laila Frizon, vencedora do Miss Terra Brasil pelo Rio Grande do Sul, chegou ao Top 8, a semifinal da competição. Com a derrota, segue o jejum de títulos do Brasil no concurso, que já dura 16 anos.

A última brasileira a vencer foi a amazonense Larissa Ramos, em 2009. Em 2024, o prêmio foi para a australiana Jessica Lane.

Quem é Laila Frizon

Modelo e biomédica, Laila Frizon é natural de Palotina (PR). Atualmente, mora em Cascavel e é dona de uma clínica de estética na cidade.

Laila já é conhecida por suas participações em concursos de beleza. No ano passado, ela disputou o Miss Grand Brasil e o Miss Terra, mas não levou a coroa em nenhuma das competições.

O que é o Miss Terra

Consolidado como concurso de beleza, o Miss Terra também tem o objetivo de dar visibilidade a causas ambientais desde a primeira edição, em 2001.