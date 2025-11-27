Ivete Sangalo anuncia separação de Daniel Cady, com quem era casada desde 2011

A cantora Ivete Sangalo anunciou, nesta quinta-feira (27), a separação de Daniel Cady, com quem era casada desde 2011. Eles são pais de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de sete anos.
Em uma postagem conjunta no Instagram, eles escreveram:
"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes."
Na publicação, eles pediram respeito e privacidade "para atravessar essa transição da maneira mais serena possível".