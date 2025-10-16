Gente

Adriana Lima e Alessandra Ambrósio brilham em mais uma edição do desfile da Victoria's Secret; veja fotos

Desfile da última quarta-feira (15) também contou com apresentações de Madison Beer, Karol G e do grupo coreano Twice. Esse foi o segundo evento desde o retorno da empresa, após hiato de seis anos

