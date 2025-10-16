Evento é promovido pela marca de lingeries e cosméticos Victoria's Secrets. ANGELA WEISS / AFP

O Victoria's Secret Fashion Show, tradicional desfile da marca de lingeries e cosméticos, contou com mais uma edição, realizada na quarta-feira (15), em Nova York. A marca teve um retorno bombástico no ano passado, após um hiato de seis anos, com personalidades conhecidas cruzando a passarela.

As brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio brilharam mais uma vez, com as tradicionais asas de anjo e lingeries douradas e em tons de bronze (veja fotos abaixo).

A abertura deste ano já mostrava que a edição seria icônica: grávida, a norte-americana Jasmine Tookes, ex-angel, foi responsável por abrir o desfile. O momento repercutiu nas redes sociais:

Na segunda seção do desfile, o rosa tomou conta da passarela. A cantora Madison Beer abriu as apresentações musicais, seguida pelo grupo Twice, que realizou uma performance cheia de coreografias. O momento marcou a estreia da influenciadora brasileira Gabriela Moura em um desfile da marca.

Em seguida, a colombiana Karol G subiu ao palco em tons de vermelho, exalando sensualidade. O momento contou com desfiles de Bella Hadid — que voltou para as passarelas após um um longo tratamento contra a doença de Lyme — e da baiana Daiane Sodré, que estreou na passarela ao som de Latina Foreva.

Adriana Lima e Alessandra Ambrosio voltaram à passarela e trocaram sorrisos, em um dos momentos mais especiais da noite.

Encerrando o espetáculo, a rapper Missy Elliott cantou sucessos como Get Ur Freak On, Work It e Lose Control.

Veja como foi o desfile