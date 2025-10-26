Maíra Cardi anuncia nascimento da filha; bebê está na UTI

Maíra Cardi usou as redes sociais para anunciar o nascimento de Eloah, filha dela com o influenciador Thiago Nigro, neste domingo (26). Ela explicou que a criança foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de problemas respiratórios.
— Acabamos de sair da sala de parto. Eu já estou no meu quarto. A Eloah foi para a UTI, está com dificuldades para respirar. O Thiago está lá com ela. Possivelmente, vai ficar 12 horas na UTI. Está tudo bem, mas ela está com dificuldades para respirar — explicou.
— Queria agradecer a vocês pelo carinho e pedir também orações para que ela fique bem, que o pulmão volte a respirar, que ela consiga o mais rápido possível sair de lá com saúde e com força para respirar sozinha — concluiu.
Eloah é a terceira filha da influenciadora. Ela também é mãe de Sophia, de seis anos, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e Lucas, de 24, filho de Nelson Rangel.