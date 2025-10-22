Lore Improta anuncia segunda gravidez com Léo Santana 

Fãs do casal comemoraram a notícia. @loreimprota / Instagram / Reprodução

A dançarina e influenciadora Lore Improta e o cantor Léo Santana anunciaram nesta quarta-feira (22) que vão ser pais pela segunda vez.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais, em um vídeo com a participação da filha mais velha do casal, Liz, de quatro anos. Nas imagens, a pequena aparece segurando o exame de ultrassom e abraçada aos pais.

"Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! ESTAMOS TÃO FELIZESSS!!! 🥹❤️", escreveram os dois na publicação (veja abaixo).

O casal ainda não revelou o sexo do bebê. Nos comentários da publicação, famosos e fãs celebraram a notícia. Ivete Sangalo, amiga próxima dos dois, também deixou uma mensagem carinhosa:

"Eu estou tão feliz! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito", disse a cantora.

Liz completou 4 anos em setembro e ganhou uma festa luxuosa inspirada no universo Disney. Na comemoração, a menina se vestiu como Tiana, protagonista do filme A Princesa e o Sapo.

Lore e Léo Santana já haviam comentado sobre o desejo de engravidar novamente.

