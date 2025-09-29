Grazi vai interpretar sua primeira vilã na próxima novela das 9. @massafera / Instagram / Reproducao

Duas décadas após deixar o Big Brother Brasil, Grazi Massafera se prepara para viver sua primeira vilã em horário nobre. Aos 43 anos, a atriz interpretará Arminda, em Três Graças, próxima novela das nove. A personagem, descrita como amoral e cruel com empregados e idosos, tem tirado o sono da artista, que admite estar ansiosa para o desafio.

Apesar da carreira consolidada, com 13 novelas no currículo, Grazi relembra que o início foi marcado pelo preconceito de colegas, que a viam apenas como uma ex-BBB. Um dos exemplos citados pela atriz, em entrevista ao jornal O Globo, foi uma questão com o ator Otavio Augusto, em Tempos Modernos:

— Ele não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes.

A relação com o ator, segundo Grazi, melhorou quando contracenaram juntos na novela A Lei do Amor.

— Ele pegou na minha mão e disse: "É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu" — contou.

Outro exemplo envolveu o ator José Wilker (1944-2014). Em uma ocasião, ela ganhou o prêmio de atriz revelação, enquanto o veterano era o homenageado da noite.

— Ele disse: "Não desço na mesma escada que essa BBB", com aquela voz que eu achava incrível — disse ela.

Relação complicada com colegas

Ainda sobre Tempos Modernos, a atriz destacou que enfrentou dificuldades com os colegas. A novela, de 2010, foi ao ar na faixa das sete na Globo.

— O elenco se reuniu um dia e tirou sarro de mim, pedindo para eu procurar "galharufas". Não sabia, mas era um trote. No teatro, é um objeto simbólico, dado como amuleto a iniciantes. Fiquei mal. Era uma estranha no ninho, e eles passavam do ponto — desabafou.

A trama, segundo Grazi, foi seu trabalho mais difícil até aqui:

— Comecei como segurança de um prédio, virei um robô. Na verdade, foi uma tortura trabalhar como atriz até Verdades Secretas (2015). Antes disso, pensava em desistir em todas as novelas que fiz — afirmou.

Grazi como a vilã robô Deodora em "Tempos Modernos". Zé Paulo Cardeal / TV Globo/Divulgação

​Para Grazi, foi seu papel em Verdades Secretas que representou a mudança de postura dos colegas e dela mesma. Neste momento a atriz passou a se ver como atriz com mais clareza.

— Pela primeira vez, era respeitada quando entrava em cena. Com a Larissa, vi que o sentimento que empresto a um personagem pode servir de reflexão. Eu me apaixonei pela profissão. Comecei a trabalhar por amor, não por dinheiro ou vaidade.

Indicação ao Emmy Internacional

Grazi foi indicada ao Emmy Internacional – premiação considerada o Oscar da TV – na categoria Melhor Atriz por sua atuação como a modelo Larissa, que acaba caindo no mundo das drogas em Verdades Secretas.