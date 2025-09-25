"Estamos órfãs": amigas e colegas exaltam legado de Celia Ribeiro, pioneira no jornalismo gaúcho

Celia Ribeiro abriu portas para outras jornalistas mulheres. Andréa Graiz / Agencia RBS

Celia Ribeiro, uma das precursoras da presença feminina no jornalismo gaúcho, faleceu nesta quinta-feira (25), em Porto Alegre, aos 96 anos. Lembrada pelo trabalho pioneiro, pela personalidade acolhedora e por ser referência em etiqueta, a jornalista e escritora deixa um legado celebrado por amigos e colegas de profissão.

Celia iniciou a vida profissional aos 26 anos como crítica teatral do jornal A Hora, enquanto ainda cursava Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Formou-se em 1957 e continuou trabalhando com jornalismo até 2016, quando anunciou aposentadoria.

A jornalista Cláudia Laitano relembra a trajetória da amiga:

— Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar em uma redação jornalística no Rio Grande do Sul. Nos anos 1950, pouquíssimas mulheres trabalhavam com isso, era raro. Ela adorava literatura e teatro. Surgiu esse convite e ela acabou ficando, engatando uma carreira na televisão e no jornal depois.

Ainda na década de 1950, fez sua estreia produzindo o programa O Mundo da Mulher, na TV Piratini. Em 1964, foi convidada pela TV Gaúcha para comandar o Programa Celia Ribeiro. Oito anos depois, quando o Jornal do Almoço foi criado, tornou-se apresentadora do bloco de variedades da atração da RBS TV. Em Zero Hora, atuou no Segundo Caderno e como colunista da Revista Donna.

Para as amigas e colegas de profissão, foi construindo essa carreira que Celia abriu portas para que outras jornalistas pudessem, fazer parte de um universo que, na época, era dominado pelo sexo masculino.

— Entrei na televisão muito jovem e era um lugar só de homens nos anos 1970. E ela já tinha um pioneirismo muito importante dentro da televisão. Quando conheci ela, já era a Celia Ribeiro com todas as letras maiúsculas. Ela sabia tudo sobre entrevistas e o movimento das câmeras. E ela sempre me dizia "não te preocupas em ser mulher aqui dentro, tu tens que falar alto" — conta a jornalista e amiga Alice Urbim.

Personalidades como Alice, Balala Campos e Tânia Carvalho não escondem a gratidão que sentem por terem tido a oportunidade de aprender sobre jornalismo com Celia.

Além de colunista, ela também era autora de vários livres. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

— Ela foi uma espécie de mãe para muitas das mulheres jornalistas, categoria em que me incluo. Iniciou a minha carreira na televisão. Ela não tinha filhos, mas ela se dedicava para todas as jornalistas de quem ela ficou amiga. Todas nós, mulheres da televisão gaúcha, estamos órfãs — afirma Balala.

A jornalista cultural Tânia Carvalho também começou na televisão por incentivo e convite de Celia.

— Ela me ensinou muitas coisas. Realmente foi um grande farol na minha vida e na vida de muitas outras pessoas, grandes profissionais de televisão e de produção. Ela foi uma mestra, uma grande professora — defende.

Desde os anos 1980, Celia também atuou como escritora. Ela transformou as receitas culinárias e as dicas de etiqueta que publicava nas colunas em livros de grande sucesso, segundo recorda o editor e fundador da L&PM, Ivan Pinheiro Machado:

— Com o Etiqueta na Prática (publicado em 1991 pela P&PM), nem havia a ambição de vender muitos livros. Era uma homenagem a ela. Fizemos mil exemplares, que sumiram em dois dias. Rodamos mais dois mil e chegou a Feira do Livro de Porto Alegre e o livro foi um dos mais vendidos, concorrendo com Gabriel García Márquez e Jorge Amado. E aí entrou na lista de best-sellers da Veja e, de repente, começou a vender mais. Foram mais de cem mil exemplares.

Livros falavam de boas maneiras em sociedade. Dulce Helfer / Agencia RBS

Legado e lembranças

Além das qualidades profissionais, os amigos e admiradores também destacaram a personalidade afetuosa e acolhedora, a generosidade, a inteligência, a parceria para eventos culturais, o humor afiado e as inúmeras lições sobre vida, amor, elegância e trabalho que a Celia sempre compartilhava quando alguém precisava de um conselho.

Para Cláudia, o maior ensinamento que ela deixa é a importância de olhar atentamente para os outros, sem focar somente nos próprios interesses e vontades. A lição vem da etiqueta, área na qual a escritora era referência, mas, para a amiga, pode ser aplicada em diferentes âmbitos da vida. Ela acredita que o legado de Celia para a profissão também seguirá forte.