"Estamos órfãs": amigas e colegas exaltam legado de Celia Ribeiro, pioneira no jornalismo gaúcho

Apresentadora, colunista e escritora faleceu na manhã desta quinta-feira, em Porto Alegre, aos 96 anos

Yasmim Girardi

