Em cadeira de rodas, Faustão leva filha ao altar na cerimônia de casamento

Faustão apareceu em cadeira de rodas neste sábado (20) no casamento da filha, Lara. Instagram: @JoaoSilva / Reprodução

O apresentador Fausto Silva, 75 anos, apareceu em cadeira de rodas neste sábado (20) no casamento de sua filha, Lara Silva, como mostra vídeo publicado pelo filho João Silva nas redes sociais.

Em cerimônia realizada em sua casa, em São Paulo, Faustão estava de mãos dadas com Lara, conduzindo-a até o altar, onde o noivo, Julinho Casares, a aguardava.

O filho mais novo do apresentador, Rodrigo Silva, auxiliou a conduzir a cadeira de rodas do pai.