Carol Peixinho e Thiaguinho anunciam o nascimento do primeiro filho

Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram a gravidez em março. Instagram@carolpeixinho / Reprodução

Nasceu na madrugada desta sexta-feira (19) o primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho, Bento. O anúncio foi feito pelo casal por meio de um post no Instagram.

"Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho. Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa", começa o texto, escrito em nome do bebê.

A gravidez foi anunciada em março pelo casal. Thiaguinho e Carol Peixinho tornaram o namoro público em fevereiro de 2022. Desde então, os dois são vistos juntos em São Paulo (SP), em Salvador (BA), onde a família da baiana vive, entre outros locais. A influenciadora costuma acompanhar muitos shows do parceiro.

"Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!", seguiu a postagem.

"Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração. Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família", finaliza a publicação.

Quem é Carol Peixinho

Carol ficou conhecida por participar do BBB 19. A baiana, natural de Salvador, foi até a final do programa e terminou a competição em terceiro lugar.