Sheron Menezzes lamenta morte do irmão: "Ninguém se prepara para sentir uma dor assim"

Sheron compartilhou uma foto ao lado do irmão, Draiton, nas redes sociais. @sheronmenezzes / Instagram / Reprodução

A atriz gaúcha Sheron Menezzes, 41 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para comunicar a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, 36. Na publicação, ela compartilhou uma foto ao lado dele (veja acima) e falou sobre o impacto da perda.

O falecimento aconteceu no sábado (16), mas a causa não foi informada. No desabafo, Sheron relatou que esteve presente nos últimos instantes de vida do irmão e descreveu a despedida como dolorosa.

"Eu estava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… Eu estava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara para sentir uma dor assim", escreveu.

Ela também destacou a importância da convivência ao lado de Draiton, e afirmou que a família dará continuidade ao cuidado com a mãe, Vera Lúcia Mancilha.

"Hoje, agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos. Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… Um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar, e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre", completou.

Sheron também tem outros dois irmãos: Drayson e Schena.

Quem é Sheron Menezzes?

Natural de Porto Alegre, Sheron Menezzes estreou na televisão em 2002, na novela Esperança. No cinema, apareceu pela primeira vez em O Homem que Copiava (2003).

Na Globo, esteve em produções como Celebridade (2003), Caras & Bocas (2009), Babilônia (2015), Liberdade Liberdade (2016), Bom Sucesso (2019) e Vai na Fé (2023), seu mais recente papel, como a protagonista Sol.

Casada desde 2011 com Saulo Bernard, Sheron é mãe de Benjamin, o Benji, nascido em 2017. Fora da TV, também marcou presença no Carnaval carioca como rainha de bateria da Portela em 2011 e 2012. Em 2023, voltou à escola e desfilou novamente em 2024.







