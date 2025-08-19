Gente

Família em luto
Sheron Menezzes lamenta morte do irmão: "Ninguém se prepara para sentir uma dor assim"

Atriz comunicou nas redes sociais a perda de Draiton Mancilha de Menezes, de 36 anos, que faleceu no último sábado (16)

