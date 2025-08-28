Morre a influenciadora Coracy Arantes, a vovó Cora

Coracy Arantes, a vovó Cora, entrou para as redes sociais em 2019. CoracyArantes e Gabriel Arantes / Reprodução/Instagram

Carinhosamente conhecida como vovó Cora, a influenciadora digital Coracy Arantes morreu aos 82 anos na quarta-feira (27). Ela foi vítima de complicações causadas por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

A morte foi confirmada por Gabriel Arantes, neto e responsável por administrar as redes sociais de Cora. "Hoje é um dia que eu nunca gostaria de viver", lamentou.

Com mais de 6,4 milhões de seguidores no TikTok e cerca 374 mil no Instagram, Cora entrou para as redes sociais em 2019. Na época, ela pediu auxílio ao neto para enfrentar uma depressão que enfrentava havia quatro décadas.

"Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas.

E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva", escreveu Gabriel.

Com o apoio do neto, Cora passou a produzir vídeos leves e bem-humorados sobre beleza, maquiagem e cotidiano, voltados especialmente para o público da terceira idade. Além dos comentários sobre produtos voltados à pele madura, ela também compartilhava receitas e mensagens de positividade, tornando-se referência e inspiração para diversas gerações.

"Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela. Ela jamais gostaria de ver os seus amores tristes", continuou o neto.

As redes sociais da influenciadora permanecerão ativas como forma de homenagem. "Sempre que bater a saudade, poderemos voltar lá, relembrar os seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó", finalizou Gabriel.