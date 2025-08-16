Candidata é desclassificada do Miss Pernambuco após criar perfil em site adulto

Kéllyta fez viagem a Paris recentemente. Instagram @kellytatharsys / Reprodução

Finalista do Miss Pernambuco, a influenciadora digital Kéllyta Tharsys foi desclassificada e multada por violar regras do concurso, franquia do Miss Inter Brasil.

Após criar perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, a musa fitness precisou devolver a faixa e pagar uma multa de R$ 25 mil. Segundo a organização do concurso ela infringiu uma cláusula relacionada a imagem e conduta das participantes.

"O concurso não dava dinheiro, só me trouxe status mesmo. Mas isso não paga conta. Se é para mostrar o corpo, que seja do meu jeito e ganhando dinheiro. É um padrão moralista. Hoje até famosas estão nos sites, esse pessoal é muito conservador. Nem vi isso no contrato, assinei na emoção", disse ao jornal O Globo.

Passada a expulsão, ela intensificou a produção de cenas explícitas e atualmente já fatura R$ 55 mil mensais.

"Postei uma prévia do ensaio sem roupa e com uma faixa. Ganhei mais em um dia do que tudo o que aconteceu no concurso. Devolvi a faixa, mas os boletos estão pagos", contou

Para aprimorar o conteúdo 18+, a pernambucana montou um mini estúdio em casa, contratou um fotógrafo exclusivo e comprou câmeras para gravação em alta definição.

"Hoje os caras querem ver o que tem por baixo do vestido de gala, e eu vou mostrar, sim. Com muito orgulho. Achei sacanagem, mas não vou me vitimizar, estou acostumada já", defendeu.

Apesar da polêmica, Kéllyta não se arrepende da experiência nem da mudança de rumo.