Millie Bobby Brown e filho de Bon Jovi anunciam adoção da primeira filha

Artistas anunciaram que agora são pais. @milliebobbybrown / @jakebongiovi / Instagram / Reprodução

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi, anunciaram nesta quinta-feira (21) que se tornaram pais. Em uma publicação conjunta, o casal informou a chegada da primeira filha.

"Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então somos três", escreveram nas redes sociais sobre a adoção.

Os dois estão juntos desde 2021 e oficializaram a união em 2024, em uma cerimônia reservada apenas para familiares.

O próprio Jon Bon Jovi confirmou o casamento em entrevista ao programa The One Show, da BBC, em maio do ano passado:

— Eles estão ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um pequeno casamento para a família, a noiva estava linda, e Jake está muito feliz. E sim, é verdade — disse o cantor, na época.

Quem é Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, 21 anos, nasceu em Marbella, na Espanha, e cresceu entre Inglaterra e Estados Unidos. Hoje, é uma das jovens atrizes mais conhecidas de Hollywood.

O reconhecimento veio cedo, aos 12 anos, quando passou a interpretar Eleven em Stranger Things, série de sucesso da Netflix.

Millie também esteve em produções como Godzilla (2019) e Enola Holmes (2020), além de se tornar, em 2018, a mais jovem embaixadora da boa vontade da Unicef.

Quem é Jake Bongiovi

Jake Bongiovi, 23 anos, nasceu em Nova Jersey. É modelo e ator, com participações nos filmes Rockbottom e Sweethearts. Além disso, ficou conhecido nos Estados Unidos ao ajudar a organizar, em 2018, um protesto estudantil contra a violência armada após o massacre de Parkland.