Miguel Falabella faz rara aparição com os filhos no Festival de Gramado

Miguel Falabella com os filhos Theo e Cassiano. Cleiton Thiele / Ag.Pressphoto

A abertura dessa semana no 53º Festival de Cinema de Gramado, na serra gaúcha, teve clima especial para Miguel Falabella. Na noite desta segunda-feira (18), o ator, diretor e escritor subiu as escadarias do Palácio dos Festivais acompanhado dos filhos, Theo e Cassiano, em uma rara aparição pública em família.

O trio marcou presença na estreia de Querido Mundo, terceiro longa dirigido por Falabella, que concorre na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros. O filme traz Malu Galli e Eduardo Moscovis nos papéis principais e explora encontros improváveis em meio a tragédias urbanas.

Além da sessão, o artista de 68 anos viveu outro momento simbólico: deixou suas mãos registradas na Calçada da Fama do festival. O espaço, criado em 2006 e inspirado na versão de Hollywood ganhou neste ano também os nomes de Rodrigo Santoro, Danielle Winits, Malu Galli e Eduardo Moscovis.

Quem são os filhos de Miguel Falabella?

Theo, 30 anos, é economista. Cassiano, 28, atua como desenhista industrial. Criados por Falabella desde a infância, quando se mudaram para o Rio de Janeiro com a mãe, amiga próxima do ator, eles sempre mantiveram vida reservada, distante dos holofotes.

Em entrevistas, o artista já relembrou como a relação se transformou naturalmente em paternidade.

— Eu era o tio, e depois da adoção legal foi uma coisa muito natural. Não falei nada, nunca disse nada (…) Porque muda tudo, muda a certidão. Vou ficar emocionado, mas era "tio, tio, tio" — disse em participação recente no talk show Por acaso, trabalho!, de Fábio Porchat.

A emoção tomou conta ao relembrar a primeira vez que foi chamado de "pai".

— E a primeira vez que ele entrou e falou "pai", eu falei: "cace**, esse som". E pronto, normalizou-se. Na primeira vez, me lembro perfeitamente, os dois imediatamente mudaram a chave. Quer dizer, acho que no coração deles já era, mas era uma coisa de chamamento. Então isso para mim foi o som mais bonito — acrescentou, emocionado.

Miguel Falabella

Ator estreou na televisão em 1982 e, desde então, acumulou trabalhos marcantes. Cleiton Thiele / Ag.Pressphoto

Nascido no Rio de Janeiro, o ator construiu carreira sólida no meio artístico, atuando também como diretor, dramaturgo e apresentador. Estreou na televisão em 1982, na novela Sol de Verão, e, desde então, acumulou trabalhos marcantes.

Leia Mais Saiba quem são os filhos de Miguel Falabella

Foi o inesquecível Caco Antibes, de Sai de Baixo (1996–2002), e deu vida ao serial killer Nonato, em As Noivas de Copacabana (1992).