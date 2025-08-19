Fernanda Rodrigues fala sobre volta de carcinoma e afirma que fará nova cirurgia; entenda o diagnóstico da atriz

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues revelou na última segunda-feira (18) que terá de lidar novamente com um carcinoma basocelular. Conhecida por atuar em novelas da Globo e no ar na telinha com a reprise de A Viagem, a atriz contou que o câncer de pele retirado, no final de 2024, voltou a aparecer e exigirá nova cirurgia.
Fernanda disse que a primeira manifestação da doença foi percebida em 2023, quando notou uma mancha na testa. À época, buscou atendimento médico e, no fim de 2024, celebrou nas redes sociais a remoção do tumor.
— Eu conheço pessoas que já operaram cinco, seis vezes. Preciso me cuidar e cada vez mais me proteger. Esses resquícios da vida do sol, eu vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo — afirmou.
A atriz reforçou que está bem e aproveitou para alertar os seguidores a prestarem atenção em sinais incomuns na pele.
— Se você sentir que tem uma coisinha diferente, uma manchinha, uma pintinha, uma ferida que não é comum, fale com seu médico ou com sua dermatologista. Agir rapidamente faz com que a gente resolva mais rápido o problema — disse.
O que é o carcinoma basocelular?
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o carcinoma basocelular (CBC) é o tipo mais frequente de câncer de pele não melanoma, responsável por cerca de 80% dos diagnósticos.
Ele surge nas células basais da epiderme e geralmente se apresenta como lesão ou nódulo de crescimento lento, com bordas rosadas, translúcidas ou brilhantes.
Apesar de pouco agressivo, o tumor pode infiltrar tecidos mais profundos e precisa ser tratado.
A principal forma de intervenção é a cirurgia micrográfica de Mohs, indicada para remoção completa da área afetada. O risco de metástase é baixo, mas o acompanhamento é fundamental para evitar complicações.
Entre os fatores de risco estão a exposição prolongada ao sol e a pele clara. A doença é mais comum a partir dos 40 anos e costuma atingir regiões expostas, como rosto, pescoço e braços.
Quem é Fernanda Rodrigues?
Fernanda Rodrigues, 45 anos, começou a carreira ainda criança, participando de comerciais e de programas como Os Trapalhões, no início dos anos 1990. Na teledramaturgia, estreou em Vamp (1991) e se destacou como Bia, em A Viagem (1994).
Ao longo das décadas seguintes, atuou em outros títulos, como Malhação (1995-1997), Corpo Dourado (1998), O Profeta (2006), Sete Vidas (2015) e O Outro Lado do Paraíso (2017), no qual interpretou a vilã Fabiana.
No cinema, também participou de produções nacionais, além de trabalhos no teatro.
Ela também construiu carreira como apresentadora, com destaque para o programa Fazendo a Festa, no canal GNT, voltado para pais e filhos. Fernanda é casada com o ator Raoni Carneiro desde 2008 e, juntos, são pais de Luisa, nascida em 2009.