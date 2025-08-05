Gente

Família aumentou
Notícia

Calvin Harris anuncia nascimento do primeiro filho e elogia esposa: "Super-heroína"

Nascido em 20 de julho, Micah é o primogênito do DJ com o a jornalista e apresentadora Vick Hope, esposa do músico

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS