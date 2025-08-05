Calvin Harris anuncia nascimento do primeiro filho e elogia esposa: "Super-heroína"

O DJ Calvin Harris usou as redes sociais na segunda-feira (4) para anunciar a chegada do primeiro filho: Micah, que nasceu no dia 20 de julho. O bebê é fruto do relacionamento do artista com a jornalista Vick Hope.
Harris publicou um carrossel de fotos no Instagram para comunicar a chegada do primogênito. "No dia 20 de julho, nosso menino chegou. O Micah chegou!", escreveu na legenda (veja a publicação abaixo).
Ele também fez questão de enaltecer a esposa:
"Minha esposa é uma super-heroína e estou completamente impressionado com a sabedoria primordial dela! Muito grato. Nós te amamos muito, Micah".
Em uma das fotos, Calvin Harris aparece dando banho no filho, que está no colo da esposa. Na sequência, compartilhou uma imagem da placenta, com o formato de coração.