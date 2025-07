"Voltei a viver o luto", diz mãe de Marília Mendonça após perder guarda do neto

Ruth Moreira e Murilo Huff entraram na Justiça pela guarda do menino em junho.

Ruth Moreira Dias, mãe de Marília Mendonça, rompeu o silêncio e resolveu falar sobre a perda da guarda do neto , Léo, para o pai da criança, Murilo Huff, após decisão liminar da Justiça.

— Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Quando me vi sem meu neto, eu revivi isso. Voltei a viver esse luto — desabafou Ruth.

Decisão focou no poder familiar

Segundo a reportagem, exibida na TV Globo no domingo (13), o juiz substituto da 2ª Vara de Família de Goiânia determinou que "o exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer" .

Ele citou ainda que a relação entre avó e pai teria se deteriorado, o que deixou de servir ao interesse do menor, se tornando "instrumento de desagregação familiar, conflito constante, instabilidade ".

Ruth, por sua vez, nega qualquer conflito e diz que sempre manteve respeito com Murilo. O advogado dela afirmou que a relação entre os dois se desgastou após um episódio no Dia das Mães na escola do menino, que resultou em discussões.