Talita Hartmann foi eleita Miss Grand Brasil em 2024. Fabio Nunes / Divulgação

O Miss Grand Brasil, um dos maiores concursos de beleza do país, irá eleger sua nova soberana neste domingo (6), a partir das 20h, no Espaço Immensità, em São Paulo. Disputam a coroa 27 candidatas – 26 representando os Estados brasileiros e uma, o Distrito Federal.

A vencedora irá representar o Brasil no Miss Grand International, previsto para ocorrer em outubro na Tailândia, sede da franquia. Com transmissão pelo canal oficial do Miss Grand Brasil no YouTube, a final deste domingo é aberto ao público, com ingressos à venda entre R$110 e R$250, pelo site Pixel Ticket.

De acordo com Evandro Hazzy, diretor-presidente do concurso, o objetivo da noite é apresentar um verdadeiro show profissional ao público, com desfiles e performances. A final contará com apresentação da jornalista gaúcha Cris Barth.

Como será a final?

As candidatas estão confinadas desde segunda-feira (30) em um hotel de São Paulo, onde iniciaram as primeiras etapas da competição, que incluem entrevistas com os jurados, ensaios e ações com patrocinadores.

Durante o confinamento, também são gravados os desfiles em traje de banho e traje típico, que serão exibidos na final de domingo.

A disputa será afunilada em um Top 15, seguido por um Top 10: fase em que as finalistas desfilam em trajes de gala e participam de uma rodada de perguntas e respostas. Na etapa decisiva, restarão três misses, que deverão realizar um discurso de paz antes do anúncio da grande vencedora.

A Miss Grand Brasil 2024, a gaúcha Talita Hartmann, está no hotel junto com as misses e estará presente na celebração para passar a coroa à nova soberana.

Conheça as candidatas

Inovações

O Miss Grand Brasil promete algumas inovações no formato nesta edição. Evandro Hazzy aponta que o ponto alto deste ano é chamado "discurso da paz", em que a miss tem cerca de dois minutos para apresentar suas visões sobre temas socialmente relevantes.

Um dos focos deste ano é a defesa da saúde mental e o combate ao discurso de ódio nas redes sociais.

— Este é um tema que queremos trabalhar e defender: a saúde mental e as redes sociais. É nesse discurso em que elas vão poder dialogar com o público. Elas vão precisar estar de branco, mas cada uma vai poder mostrar a criatividade nesse vestido — destaca o diretor-presidente.

Outra novidade é que o concurso terá como um dos pilares a comunicação no digital. Conforme Hazzy, a forma como as misses interagem com seu público em suas plataformas também será um dos aspectos avaliados na hora de fazer a escolha da nova Miss Grand Brasil.

"Uma mulher que ama e quer muito ser miss"

Com mais de 40 anos de experiência no universo dos concursos de beleza, Evandro Hazzy considera o elenco desta edição um dos mais fortes com os quais já trabalhou.

— O que busco: uma mulher que ama e quer muito ser miss. Ela precisa demonstrar visivelmente esse amor pelo mundo miss e esse desejo de representar. Isso tem que aparecer no olhar e nas atitudes. Além disso, a miss de hoje não busca apenas a coroa, mas quer multiplicar o que já tem. É uma mulher empreendedora, visionária, que sabe onde pode chegar — afirma.

Encerrada a etapa nacional, o foco do trabalho se volta à preparação para a competição internacional. Hazzy ressalta que a meta será conquistar o título para o Brasil.