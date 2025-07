Mariana Rios celebra gestação e dá detalhes da fertilização in vitro: "Preparando meu corpo há um ano"

Mariana Rios anunciou gravidez no mês passado. TV Globo / Divulgação

Aos 40 anos, a atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre sua nova fase: a tão esperada gravidez. Ela publicou um vídeo respondendo perguntas do público sobre a gestação, que ocorre em seu relacionamento com o economista Juca Diniz, de 29 anos.

Mariana anunciou a gravidez no último dia 19 de junho. Nas redes sociais, ela revelou que pretende compartilhar relatos semanais sobre cada fase da gestação.

A atriz detalhou o tempo de gestação e como foi o processo para confirmar a gravidez, que veio através de um tratamento de fertilização in vitro (FIV) devido a uma incompatibilidade genética com o noivo. As informações são da Revista Quem.

— Eu agora, estou na minha 15ª semana, com um pezinho no quarto mês, daqui a pouquinho faço quatro meses de gestação e isso me traz uma felicidade imensa. Cada dia, a gente precisa lidar quanto à novidade de sentimentos. É um misto de sensações — declarou Mariana.

Atualmente, a atriz administra o projeto de acolhimento Basta Sentir Maternidade, que reúne 45 mil mulheres, carinhosamente chamadas de "tentantes", para trocar experiências sobre o processo de tentar engravidar.

Mudanças no corpo

Mariana também falou sobre as mudanças no corpo que tem observado, devido aos procedimentos médicos. Ela detalhou o processo, começando pela hiperestimulação ovariana para a coleta de óvulos.

Ela relembrou a torção no ovário e como a barriga inchou bastante durante essa fase. A situação se intensificou quando a notícia de que os nove embriões não evoluíram como esperado e precisaram ser descartados a obrigou a um novo e mais agressivo estímulo.

— Meu corpo sentiu muito, fiquei mais de repouso, com a barriga muito inchada — relatou Mariana. — Logo na sequência dessa barriga inchada, a gente conseguiu fazer essa coleta. Os embriões foram para esse teste genético. A gente viu que estava tudo bem, diferente do outro resultado, que a gente enfim tinha conseguido, deu tudo certo, que eu poderia colocar esse embrião.

Um ano de preparo

Outro ponto que Mariana relatou foi o preparo, durando mais tempo do que se imagina.

— Comecei um preparo diferente do meu corpo, mas não que eu tivesse começado naquele exato momento, semanas antes, dias antes de colocar o embrião... já vinha preparando meu corpo há um ano. Foi um ano de preparo para que essa casinha tivesse pronta para receber esse embrião — afirmou.

Mariana contou que desmistificou a simplicidade percebida na fertilização in vitro (FIV), compartilhando a complexidade do processo.

— Até eu achava que era muito simples, colocava o embrião numa FIV, ele implantava e já estava tudo certo e já estava grávida — comentou. — É tanta coisa, tanta ansiedade, não basta colocar o embrião, tem que grudar no lugar certo. Só vai saber disso 10 dias depois com o resultado que vem positivo ou negativo no teste de gravidez.

Além disso, a atriz confirma que também tem cuidado a alimentação e até mesmo o consumo de conteúdos, como músicas, buscando mais conexão espiritual e o autoconhecimento.

— Foi um ano de muita transformação e de entendimento do quanto eu gostaria que esse filho fosse gerado — finalizou.

O anúncio da gravidez e o aborto em 2020

Mariana Rios afirmou que refletiu muito sobre a decisão de tornar pública a atual gravidez. Ela explica que a jornada foi marcada por expectativas e sem um "tempo certo" para a revelação.

Um fato importante que a atriz relembrou foi o aborto que sofreu em 2020. Naquela época, ela já havia anunciado a gravidez com o então noivo, o empresário Lucas Kalil, e precisou, dolorosamente, noticiar a perda.

— Não deixa de ser um trauma de cinco anos, onde sofri o aborto. Tinha revelado para todo mundo, depois tive que contar que a gravidez não tinha dado certo, que tinha perdido. Tudo foi difícil, esse processo é difícil. É você mais uma vez carregar não só sua expectativa, mas a expectativa de milhares de pessoas. Isso não quer dizer que uma outra mulher que queira contar no momento que ela quiser, ela está no direito — declarou.

Veja o vídeo onde a atriz relata sua gestação